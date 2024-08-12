Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi)

PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak.



Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.



Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.