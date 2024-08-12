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Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Fransa'nın köklü ekiplerinden Lille ile kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe, taraftarı önünde Lille'yi 2 farkla yenerek, play-off'lara adını yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Lille ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalma mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, Lille karşısında kazanıp taraftarına coşkulu anlar yaşatmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi) - 2

FENERBAHÇE-LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 12 Ağustos 2024 Salı akşamı Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabaka, Exxen'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi) - 3

MAÇI İSPANYOL HAKEM YÖNETECEK

İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstlenecek.

İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak.

Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi) - 4

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak.

Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak.

15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi) - 5

PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak.

Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi) - 6

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'nin Lille maçı öncesi UEFA kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

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