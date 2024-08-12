Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Fransa'nın köklü ekiplerinden Lille ile kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe, taraftarı önünde Lille'yi 2 farkla yenerek, play-off'lara adını yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Lille ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalma mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, Lille karşısında kazanıp taraftarına coşkulu anlar yaşatmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?