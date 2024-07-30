Fenerbahçe-Lugano maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Heyecan dolu maçta Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Lugano ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda oynadığı ilk maçta Lugano'yu 4-3'lük skorla geçen Fenerbahçe, sahasında da kazanarak tura net bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Lugano maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?