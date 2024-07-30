Fenerbahçe-Lugano maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Heyecan dolu maçta Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında kendi sahasında bu akşam İsviçre ekibi Lugano'yu ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olan Fenerbahçe, Lugano ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 4-3 kazanarak saha avantajını eline geçirmişti. Temsilcimiz Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıran taraf olacak. Tur mücadelesi öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Lugano maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Lugano ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda oynadığı ilk maçta Lugano'yu 4-3'lük skorla geçen Fenerbahçe, sahasında da kazanarak tura net bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Lugano maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?