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Fenerbahçe-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında kendi sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olan Fenerbahçe, Lugano ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 4-3 kazanarak saha avantajını eline geçirdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıran taraf olacak. Peki, Fenerbahçe-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Lugano ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda oynadığı ilk maçta Lugano'yu 4-3'lük skorla geçen Fenerbahçe, sahasında da kazanarak tura net bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 2

FENERBAHÇE-LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlayacak.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabaka Exxen'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 3

MÜCADELEYİ İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK

İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek.

Jones'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

Fenerbahçe-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 4

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

Fenerbahçe-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 5

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ LİLLE OLACAK

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Fenerbahçe-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 6

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.

Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.

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