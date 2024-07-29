Fenerbahçe-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında kendi sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olan Fenerbahçe, Lugano ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 4-3 kazanarak saha avantajını eline geçirdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıran taraf olacak. Peki, Fenerbahçe-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Lugano ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda oynadığı ilk maçta Lugano'yu 4-3'lük skorla geçen Fenerbahçe, sahasında da kazanarak tura net bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?