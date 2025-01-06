Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Avrupa maçı tarihi
Olimpik Lyon ile Fenerbahçe arasında İstanbul'da yapılacak UEFA Avrupa Ligi maçına geri sayım başladı. Son olarak İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, sahasında taraftarına 3 puan hediye etmek için mücadele edecek. Futbolseverler de maçın tarihine odaklandı. Peki, Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı ne zaman?
Fenerbahçe-Lyon maçına geri sayım başladı. Bu sezon yeni formatı ile futbolseverlerin karşısına çıkan UEFA Avrupa Ligi'nde son iki maç kaldı. Takımların son 8'e kalmak için mücadele ettiği ligde Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi Olimpik Lyon olacak. İşte, Fenerbahçe-Lyon maçı tarihi...