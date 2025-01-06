Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Avrupa maçı tarihi

UEFA AVRUPA LİGİ FORMATI

Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere 3 takımın mücadele ettiği Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Hollanda'dan 3, Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Portekiz ve Yunanistan'dan ikişer, Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka, Macaristan, İsrail, Letonya, Norveç, Romanya, İskoçya ve Ukrayna'dan birer takım yer aldı.



Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.