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Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Avrupa maçı tarihi

Olimpik Lyon ile Fenerbahçe arasında İstanbul'da yapılacak UEFA Avrupa Ligi maçına geri sayım başladı. Son olarak İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, sahasında taraftarına 3 puan hediye etmek için mücadele edecek. Futbolseverler de maçın tarihine odaklandı. Peki, Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Avrupa maçı tarihi - 1

Fenerbahçe-Lyon maçına geri sayım başladı. Bu sezon yeni formatı ile futbolseverlerin karşısına çıkan UEFA Avrupa Ligi'nde son iki maç kaldı. Takımların son 8'e kalmak için mücadele ettiği ligde Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi Olimpik Lyon olacak. İşte, Fenerbahçe-Lyon maçı tarihi...

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Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Avrupa maçı tarihi - 2

FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında Fenerbahçe-Lyon karşılaşması, 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

Maç, TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Avrupa maçı tarihi - 3

UEFA AVRUPA LİGİ FORMATI

Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere 3 takımın mücadele ettiği Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Hollanda'dan 3, Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Portekiz ve Yunanistan'dan ikişer, Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka, Macaristan, İsrail, Letonya, Norveç, Romanya, İskoçya ve Ukrayna'dan birer takım yer aldı.

Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

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