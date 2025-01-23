Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 için sahada

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Fransa'nın köklü ekiplerinden Lyon ile kozlarını paylaşacak. Tarihinde 5. kez Lyon ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin rakibi karşısında galibiyeti bulunmuyor. Fenerbahçe, Kadıköy'de taraftarının önünde Lyon'u yenmek ve grupları ilk 8'de tamamlama şansını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?