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Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 için sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ülker Stadı'nda bu akşam taraftarı önünde Fransa ekibi Lyon ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nin 36 takımlık yeni formatında mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, ilk 8'e kalmak ve direkt olarak son 16 turuna gitmek istiyor. Gruplarda ilk 8 şansını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'nin Lyon karşısında kazanması ve rakiplerinin puan kaybetmesi gerekiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde Fenerbahçe ve Lyon'un ilk11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 için sahada - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Fransa'nın köklü ekiplerinden Lyon ile kozlarını paylaşacak. Tarihinde 5. kez Lyon ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin rakibi karşısında galibiyeti bulunmuyor. Fenerbahçe, Kadıköy'de taraftarının önünde Lyon'u yenmek ve grupları ilk 8'de tamamlama şansını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 için sahada - 2

FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 23 Ocak Perşembe günü Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile taraftarının önünde karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 için sahada - 3

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Djiku, Çağlar Söyüncü,  Osayi, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner Vinicius, Tolisso, Matic, Cherki, Benrahma, Mikautadze, Fofana

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 için sahada - 4

FENERBAHÇE GRUBU İLK 8'DE NASIL TAMAMLAR?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni ilk 8'de tamamlaması için ihtimaller sürüyor. Fenerbahçe, Lyon ve Midtjylland’ın mağlup etse dahi direkt üst tura çıkamayabilir.

Fenerbahçe'nin rakiplerinin alacağı sonuçlar burada önemli. Eğer Fenerbahçe ilk yarışı 8 sırada yarışı tamamlayamazsa play-off'a kalacak ve ekstradan 2 maç oynayacak.

Play-off maçları 13-20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 için sahada - 5

FENERBAHÇE 21. SIRADA

Lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor.

4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.

Lyon, tek mağlubiyetini sahasında Beşiktaş'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 için sahada - 6

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM EKSİK

Fenerbahçe'de Lyon müsabakası öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan İsmail Yüksek'in durumu ise belirsiz.

Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz ise UEFA kadrosunda yer almadığı için maç kadrosunda olmayacak.

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 için sahada - 7

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, bu akşam oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda deplasmandaki Midtjylland karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezası nedeniyle Athletic Bilbao mücadelesinde takımını yalnız bırakan Fred ise bu akşamki maçta sahada olacak.

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 için sahada - 8

LYON REKABETTE ÜSTÜN

Fenerbahçe ve Lyon, daha önce 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi.

2001-2002 sezonunda İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Fransız ekibi, sahasında ise 3-1 galip gelmişti.

İki ekip, 2004-2005 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı.

Lyon, İstanbul'dan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında ise 4-2 kazanmıştı.

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