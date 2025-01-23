Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 için sahada
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ülker Stadı'nda bu akşam taraftarı önünde Fransa ekibi Lyon ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nin 36 takımlık yeni formatında mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, ilk 8'e kalmak ve direkt olarak son 16 turuna gitmek istiyor. Gruplarda ilk 8 şansını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'nin Lyon karşısında kazanması ve rakiplerinin puan kaybetmesi gerekiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde Fenerbahçe ve Lyon'un ilk11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Fransa'nın köklü ekiplerinden Lyon ile kozlarını paylaşacak. Tarihinde 5. kez Lyon ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin rakibi karşısında galibiyeti bulunmuyor. Fenerbahçe, Kadıköy'de taraftarının önünde Lyon'u yenmek ve grupları ilk 8'de tamamlama şansını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?