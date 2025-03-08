NTV.COM.TR

Fenerbahçe maç takvimi Süper Lig: Fenerbahçe'nin bu hafta maçı yok mu, ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de takımların mücadeleleri devam ediyor. Lig'in 27. haftasında karşılaşmalar sürerken Fenerbahçe'nin fikstürü ise taraftarın gündeminde. Futbol severler ''Fenerbahçe'nin bu hafta maçı yok mu, neden yok?'' sorularını peş peşe yöneltiyor.

Fenerbahçe maç takvimi Süper Lig: Fenerbahçe'nin bu hafta maçı yok mu, ne zaman? - 1

Sarı lacivertli takım Süper Lig puan durumu tablosunda ikinciliğini sürdürüyor. Süper Lig'in sonuna gelinirken 27. hafta Fenerbahçe maçının olup olmadığı taraftarı meşgul ediyor. Lig'nde her hafta bir takım haftayı BAY geçiyor. İşte, detaylar...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe maç takvimi Süper Lig: Fenerbahçe'nin bu hafta maçı yok mu, ne zaman? - 2

FENERBAHÇE'NİN BU HAFTA MAÇI YOK MU, NE ZAMAN?

Sarı lacivertli ekip, Süper Lig'in 27. haftasını BAY geçiyor ve bu nedenle söz konusu haftada mücadele sergilemeyecek.

Fenerbahçe'nin bir sonraki karşılaşması ise 16 Mart 2025 tarihinde saat 20:30'da Samsunspor ile olacak.

29. hafta / Bodrum FK - Fenerbahçe
30. hafta / Fenerbahçe - Trabzonspor

1 Nisan (ZTK Çeyrek Final) Fenerbahçe - Galatasaray

Fenerbahçe maç takvimi Süper Lig: Fenerbahçe'nin bu hafta maçı yok mu, ne zaman? - 3

BAY GEÇMEK NEDİR?

BAY geçmek, ligdeki takım sayısına göre uygulamaya konuyor. Ligdeki takım sayısının tek sayıya tekabül etmesi neticesinde her hafta bir takım maç yapmadan tamamlıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER