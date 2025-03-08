Fenerbahçe maç takvimi Süper Lig: Fenerbahçe'nin bu hafta maçı yok mu, ne zaman?

FENERBAHÇE'NİN BU HAFTA MAÇI YOK MU, NE ZAMAN?

Sarı lacivertli ekip, Süper Lig'in 27. haftasını BAY geçiyor ve bu nedenle söz konusu haftada mücadele sergilemeyecek.



Fenerbahçe'nin bir sonraki karşılaşması ise 16 Mart 2025 tarihinde saat 20:30'da Samsunspor ile olacak.

29. hafta / Bodrum FK - Fenerbahçe

30. hafta / Fenerbahçe - Trabzonspor

1 Nisan (ZTK Çeyrek Final) Fenerbahçe - Galatasaray