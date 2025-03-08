Fenerbahçe maç takvimi Süper Lig: Fenerbahçe'nin bu hafta maçı yok mu, ne zaman?
Trendyol Süper Lig'de takımların mücadeleleri devam ediyor. Lig'in 27. haftasında karşılaşmalar sürerken Fenerbahçe'nin fikstürü ise taraftarın gündeminde. Futbol severler ''Fenerbahçe'nin bu hafta maçı yok mu, neden yok?'' sorularını peş peşe yöneltiyor.
Sarı lacivertli takım Süper Lig puan durumu tablosunda ikinciliğini sürdürüyor. Süper Lig'in sonuna gelinirken 27. hafta Fenerbahçe maçının olup olmadığı taraftarı meşgul ediyor. Lig'nde her hafta bir takım haftayı BAY geçiyor. İşte, detaylar...