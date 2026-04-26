Fenerbahçe maçı bitti, Galatasaray'dan göndermeler üst üste geldi. "Uykusuz her gece"
26.04.2026 22:24
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe derbisinden 2-0'lık zaferle ayrılan Galatasaray'dan göndermeler üst üste geldi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından üst üste paylaşımlar geldi.
MAÇ SONUNDA ÇALAN ŞARKI
Rams Park'ta karşılaşmanın ardından Emrah'ın seslendirdiği "Boynu Bükükler" parçası çalındı.
MAÇ SONU PAYLAŞIMI
Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan maç sonu paylaşımında "Coğrafyanın tek büyüğü lider Galatasaray" ifadeleri yer aldı.
"UYKUSUZ HER GECE""
Galatasaray'ın bir diğer paylaşımında ise Fenerbahçe formalı bir kişinin çiziminin yer aldığı videoda geçmiş maçlarda sarı-lacivertlilerin yenildiği ve puan kaybettiği anlar gösterildi. Sonrasında ise kişinin ağladığı görüldü.