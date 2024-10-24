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Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Lig'nin üçüncü hafta maçında sahasında İngiltere'nin dev kulübü Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde oynanan 2 maçtan 1 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe 4 puanla ligin 13. sırasında yer alıyor. Fenerbahçe, zorlu Manchester United engelini geçerek puan durumunda avantajın sahibi olmak istiyor. Nefes kesecek mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a karşı mücadele edecek. Daha önce Avrupa kupalarında 6 kez Manchester United'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin 3 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, Manchester United'ı yenerek ikili rekabette öne geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 2

FENERBAHÇE-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 24 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 3

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Manchester United karşısında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;

Livakovic; Osayi, Çağlar, Djiku, Mert; Fred, Amrabat; Tadic, Szymanski, Maximin ve En Nesyri.

Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 4

MAÇI FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 5

FENERBAHÇE 4, MANCHESTER UNİTED 2 PUANDA

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Sarı-lacivertli ekip 4 puanla 13. sırada yer alıyor.

Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United, 2 puanla 21. sırada.

Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 6

FENERBAHÇE VE MANCHESTER UNİTED'IN 7. KARŞILAŞMASI

Fenerbahçe, bu hafta karşı karşıya geleceği Manchester United ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek.

Tarihte daha önce 6 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde eşitlik var. 4 kez Şampiyonlar Ligi ve 2 kez Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen iki takım 3'er galibiyet ve mağlubiyetle eşit durumda yer alıyor.

Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 7

FENERBAHÇE'DE SOL BEK SORUNU

Manchester United maçı öncesinde Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı yaşanıyor.

Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere'nin Brighton ekibine satan sarı-lacivertliler, sezona Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan ikilisiyle başladı.

Samsunspor ile hafta sonunda oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde uzun süre takımdan ayrı kalacak. Bir diğer sol bek Levent Mercan ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadığı için Manchester United mücadelesinde oynayamayacak.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu bölgede Djiku'ya şans vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 8

6 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Union Saint-Gilloise karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Twente deplasmanında oynayamayan Bright Osayi-Samuel ise cezasını tamamladı. Teknik direktör Mourinho'nun şans vermesi durumunda Osayi-Samuel, bu akşamki müsabakada sahaya çıkabilecek.

Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 9

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

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