Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi)

FENERBAHÇE VE MANCHESTER UNİTED'IN 7. KARŞILAŞMASI

Fenerbahçe, bu hafta karşı karşıya geleceği Manchester United ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek.



Tarihte daha önce 6 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde eşitlik var. 4 kez Şampiyonlar Ligi ve 2 kez Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen iki takım 3'er galibiyet ve mağlubiyetle eşit durumda yer alıyor.