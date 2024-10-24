Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (UEFA Avrupa Ligi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Lig'nin üçüncü hafta maçında sahasında İngiltere'nin dev kulübü Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde oynanan 2 maçtan 1 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe 4 puanla ligin 13. sırasında yer alıyor. Fenerbahçe, zorlu Manchester United engelini geçerek puan durumunda avantajın sahibi olmak istiyor. Nefes kesecek mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a karşı mücadele edecek. Daha önce Avrupa kupalarında 6 kez Manchester United'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin 3 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, Manchester United'ı yenerek ikili rekabette öne geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?