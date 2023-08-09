Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu için geri sayım

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Maribor'la karşı karşıya gelecek. Slovenya ekibi olan Maribor'u sahasında farklı yenerek, rövanş maçı öncesinde avantaj elde etmek isteyen Fenerbahçe mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?