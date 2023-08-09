Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu için geri sayım
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında taraftarı önünde Slovenya ekibi Maribor'u konuk edecek. 2. eleme turunda Zimbru'yu iki maçta attığı 9 golle eleyen Fenerbahçe, Maribor karşısında da aynı performansı sergilemeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Maribor'la karşı karşıya gelecek. Slovenya ekibi olan Maribor'u sahasında farklı yenerek, rövanş maçı öncesinde avantaj elde etmek isteyen Fenerbahçe mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?