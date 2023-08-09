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Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu için geri sayım

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında taraftarı önünde Slovenya ekibi Maribor'u konuk edecek. 2. eleme turunda Zimbru'yu iki maçta attığı 9 golle eleyen Fenerbahçe, Maribor karşısında da aynı performansı sergilemeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu için geri sayım - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Maribor'la karşı karşıya gelecek. Slovenya ekibi olan Maribor'u sahasında farklı yenerek, rövanş maçı öncesinde avantaj elde etmek isteyen Fenerbahçe mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu için geri sayım - 2

FENERBAHÇE-MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan yayımlanacak.

Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu için geri sayım - 3

MÜCADELEYİ İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.

Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu için geri sayım - 4

İKİ TAKIMIN KONFERANS LİGİ YOLCULUĞU

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi.

Maribor ise Slovenya Ligi'ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı aldı. Birinci eleme turunda Malta'nın Birkirkara takımını 1-1 ve 2-1'lik skolarla geçen Maribor, 2. eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange'yi 1-1'in rövanşında uzatmada 4-3 yenerek tur atladı.

Sloven temsilcisi, ülkesinde 2. haftası geride kalan ligde 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu için geri sayım - 5

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.

Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu için geri sayım - 6

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA'ya bildirilen kadroda şu isimler bulunuyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

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