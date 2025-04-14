Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin yarı final üçüncü maçı ne zaman? Sultanlar Ligi Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe normal sezonu 72 puanla birinci tamamlamıştı. Galatasaray ise 59 puanla dördüncü sırada kaldı. Yarı finalin ilk maçını Galatasaray kazanırken ikinci karşılaşmayı ise Fenerbahçe elde etmiş ve rekabeti üçüncü maça sürüklemişti.



Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit'i ilk maçta 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti ve ikinci maçı da 3-1 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.