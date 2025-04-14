NTV.COM.TR

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin yarı final üçüncü maçı ne zaman? Sultanlar Ligi Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final üçüncü maçı Fenerbahçe - Galatasaray arasında yaşanacak. Serinin ilk mücadelesini Galatasaray 3-2 kazanırken ikinci maçı ise Fenerbahçe 3-1 aldı. Yarı final heyecanı üçüncü maça kaldı. Normal sezon birincisi Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlıyor.

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin yarı final üçüncü maçı ne zaman? Sultanlar Ligi Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe - Galatasaray Daikin voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Sultanlar Ligi finalinin adını belirleyecek Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin yarı final son maçı 14 Nisan Pazartesi günü düzenlenecek. İşte, Fenerbahçe - Galatasaray yarı final maçı canlı yayın bilgisi...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin yarı final üçüncü maçı ne zaman? Sultanlar Ligi Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE - GALATASARAY YARI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı ağırlayacağı play-off yarı final maçı 14 Nisan Pazartesi günü saat 17:00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleşecek. Mücadele TRT Spor'dan aktarılacak.

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin yarı final üçüncü maçı ne zaman? Sultanlar Ligi Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? - 3

Fenerbahçe normal sezonu 72 puanla birinci tamamlamıştı. Galatasaray ise 59 puanla dördüncü sırada kaldı. Yarı finalin ilk maçını Galatasaray kazanırken ikinci karşılaşmayı ise Fenerbahçe elde etmiş ve rekabeti üçüncü maça sürüklemişti.

Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit'i ilk maçta 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti ve ikinci maçı da 3-1 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER