Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin yarı final üçüncü maçı ne zaman? Sultanlar Ligi Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final üçüncü maçı Fenerbahçe - Galatasaray arasında yaşanacak. Serinin ilk mücadelesini Galatasaray 3-2 kazanırken ikinci maçı ise Fenerbahçe 3-1 aldı. Yarı final heyecanı üçüncü maça kaldı. Normal sezon birincisi Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlıyor.
Fenerbahçe - Galatasaray Daikin voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Sultanlar Ligi finalinin adını belirleyecek Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin yarı final son maçı 14 Nisan Pazartesi günü düzenlenecek. İşte, Fenerbahçe - Galatasaray yarı final maçı canlı yayın bilgisi...