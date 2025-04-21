Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk edecek. VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe Medicana seriyi uzatmak için sahada olacak. Voleybolseverler de bu heyecan dolu maçın ayrıntılarına odaklandı. Peki, Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçına geri sayım başladı. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.