Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TAKIMLARIN SON DURUMU



Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride sarı-siyahlı ekip, 2-0 önde bulunuyor.



VakıfBank, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyon olacak. Fenerbahçe Medicana ise üst üste 3. şampiyonluğa gidebilmek için maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.



Uzaması durumunda serinin dördüncü maçı, 25 Nisan Cuma günü oynanacak.