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Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk edecek. VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe Medicana seriyi uzatmak için sahada olacak. Voleybolseverler de bu heyecan dolu maçın ayrıntılarına odaklandı. Peki, Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçına geri sayım başladı. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE MEDİCANA-VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı, 22 Nisan Salı günü yapılacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç sat 19.00'da başlayacak.

Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

TAKIMLARIN SON DURUMU


Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride sarı-siyahlı ekip, 2-0 önde bulunuyor.

VakıfBank, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyon olacak. Fenerbahçe Medicana ise üst üste 3. şampiyonluğa gidebilmek için maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.

Uzaması durumunda serinin dördüncü maçı, 25 Nisan Cuma günü oynanacak.

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