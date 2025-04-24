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Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken sürpriz: Kevin De Bruyne için devreye girdiler

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'den sezon sonunda ayrılacağını açıklayan dünyaca ünlü futbolcu Kevin De Bruyne için iddialar günden güne artıyor. Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği öne sürülen Belçikalı futbolcu için sürpriz gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken sürpriz: Kevin De Bruyne için devreye girdiler - 1

İngiltere Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon beklentilerin uzağında kalan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın bir süredir takımı yenilemek istediği, yeni sezonda da adımları buna göre atmasının planlandığı öne sürülmüştü.

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Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken sürpriz: Kevin De Bruyne için devreye girdiler - 2

Bu planlama doğrultusunda 2015'ten beri City'de olan ve takım kaptanlığını üstlenen Kevin De Bruyne, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken sürpriz: Kevin De Bruyne için devreye girdiler - 3

Kararını sosyal medyadan duyuran yıldız futbolcunun paylaşımında şu ifadeler yer almıştı:

"Sevgili Manchester,

Bunu görünce muhtemelen konunun nereye gittiğini anlamışsınızdır. Bu yüzden doğrudan konuya gireceğim ve hepinize bu ayların Manchester City oyuncusu olarak son aylarım olacağını bildireceğim. Bunu yazmak kolay değil ama futbolcular olarak hepimiz bu günün eninde sonunda geleceğini biliyoruz. İşte o gün geldi ve bunu ilk benden duymayı hak ediyorsunuz. Futbol beni hepinize ve bu şehre getirdi. Hayallerimin peşinden koşarken, bu dönemin hayatımı değiştireceğini bilmiyordum. Bu şehir. Bu kulüp. Bu insanlar bana HER ŞEYİ verdi. Benim de her şeyi geri vermekten başka seçeneğim yoktu! Ve bilin bakalım ne kazandık? Hoşumuza gitse de gitmese de veda etme vakti geldi. Suri, Rome, Mason, Michele ve ben buranın ailemiz için ifade ettiği anlam için minnettarız. "Manchester" sonsuza kadar çocuklarımızın pasaportlarında ve daha da önemlisi her birimizin kalbinde yer alacak. Burası her zaman bizim EVİMİZ olacak. Bu 10 yıllık yolculuk için şehre, kulübe, personele, takım arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve ailemize ne kadar teşekkür etsek azdır. Her hikayenin bir sonu vardır ama bu kesinlikle en iyi bölüm oldu. Bu son anların tadını birlikte çıkaralım!"

Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken sürpriz: Kevin De Bruyne için devreye girdiler - 4

Tecrübeli futbolcunun ayrılık kararını açıklamasının ardından Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girdiği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken sürpriz: Kevin De Bruyne için devreye girdiler - 5

Hatta Galatasaray'ın ocak ayında bir görüşme gerçekleştirdiği ve sezon sonunda bir atak daha yaparak transfer için çaba harcayacağı iddia edilmişti.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken sürpriz: Kevin De Bruyne için devreye girdiler - 6

Tüm bu iddiaların yanı sıra İngiliz basını da De Bruyne'nin geleceğiyle ilgili yaşanan gelişmeleri yazdı.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken sürpriz: Kevin De Bruyne için devreye girdiler - 7

Football Insider'ın haberine göre gelecek sezon mutlaka şampiyonluk yarışında olmayı hedefleyen Chelsea, yıldız isim için harekete geçti ve oyuncunun menajeriyle görüştü. Londra ekibinin, Kevin De Bruyne'yi öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği kaydedildi.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken sürpriz: Kevin De Bruyne için devreye girdiler - 8

Sky Sports'un haberinde ise Aston Villa'nın dünyaca ünlü futbolcu için görüşmelerini sürdürdüğü ve sezon sonunda transferi açıklamak için yoğun çaba sarf ettiği yazıldı.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken sürpriz: Kevin De Bruyne için devreye girdiler - 9

Bu sezon Manchester City formasıyla 35 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken sürpriz: Kevin De Bruyne için devreye girdiler - 10
Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken sürpriz: Kevin De Bruyne için devreye girdiler - 11
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