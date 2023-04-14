Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, kendi taraftarı önünde MKE Ankaragücü ile mücadele edecek. Geçtiğimiz hafta Karagümrük deplasmanından kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe, bu haftayı da kayıpsız kapatmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü naçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?