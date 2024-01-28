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Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam sahasında MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 57 puan toplayan Fenerbahçe averaj farkıyla liderliğini sürdürmeye devam ederken, MKE Ankaragücü karşısında taraftarı önünde bu haftayı galibiyetle taçlandırmak istiyor. Önemli mücadele öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 1

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe bu akşam taraftarı önünde MKE Ankaragücü ile kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de bugüne kadar oynadığı 22 maçta 18 galibiyet 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Fenerbahçe, bu akşam kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 2

FENERBAHÇE-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 3

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic; Mert, Serdar, Djiku, Ferdi; İsmail, Krunic, Cengiz, Szymanski, Tadic; Dzeko

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan, Tolga Ciğerci, Pedro Filipe Barbosa, Morutan, Cephas, Ali Sowe

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 4

FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİ YAPMAK İSTİYOR

Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu.

22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti.

İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

İki ekibin ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 5

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de iki eksik isim bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı devam eden Fred'in yanı sıra RAMS Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde bu akşam forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 6

BONUCCİ DÖNDÜ

Yılport Samsunspor mücadelesinin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyemeyen İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, hafta içinde takımla birlikte çalıştı.

Sakatlığını atlatan Bonucci, MKE Ankaragücü mücadelesiyle formasına yeniden kavuşacak. Bonucci'nin yanı sıra sakatlığını atlatan diğer isimler de Miha Zajc, Becao ve Miguel Crespo. Ancak maç eksiği bulunan bu üç futbolcunun kadroda olup olmayacağı belirsiz.

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 7

FENERBAHÇE'DE 3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında.

Michy Batshuayi, Alexander Djiku ve Miguel Crespo, bu akşamki maçta forma giyip kart görmeleri halinde Bitexen Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

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