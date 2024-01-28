Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam sahasında MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 57 puan toplayan Fenerbahçe averaj farkıyla liderliğini sürdürmeye devam ederken, MKE Ankaragücü karşısında taraftarı önünde bu haftayı galibiyetle taçlandırmak istiyor. Önemli mücadele öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe bu akşam taraftarı önünde MKE Ankaragücü ile kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de bugüne kadar oynadığı 22 maçta 18 galibiyet 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Fenerbahçe, bu akşam kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?