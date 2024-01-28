Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe bu akşam taraftarı önünde MKE Ankaragücü ile kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de bugüne kadar oynadığı 22 maçta 18 galibiyet 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Fenerbahçe, bu akşam kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?