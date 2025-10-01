NTV.COM.TR

Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında taraftarı önünde Fransa'nın Nice ekibiyle kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk maçta Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe bu kez taraftarının da gücüyle Nice karşısında galibiyete uzanmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Fransa'nın köklü ekiplerinden Nice ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde ilk hafta sonunda henüz puanı bulunmayan Fenerbahçe, sahasında Nice karşısında ilk 3 puanını alıp puan durumunda yükselmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta - 2

FENERBAHÇE-NİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 2 Ekim 2025 Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak olan mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta - 3

MAÇI SIRP HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta - 4

TARAFTARINA 3 PUAN HEDİYE ETMEK İSTİYOR

Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son müsabakada ise Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertlilere konuk olacak Nice, 6. haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 7 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta - 5

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak.

Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta - 6

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

DAHA FAZLA GÖSTER