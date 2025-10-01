Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Fransa'nın köklü ekiplerinden Nice ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde ilk hafta sonunda henüz puanı bulunmayan Fenerbahçe, sahasında Nice karşısında ilk 3 puanını alıp puan durumunda yükselmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?