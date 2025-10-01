Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında taraftarı önünde Fransa'nın Nice ekibiyle kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk maçta Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe bu kez taraftarının da gücüyle Nice karşısında galibiyete uzanmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Fransa'nın köklü ekiplerinden Nice ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde ilk hafta sonunda henüz puanı bulunmayan Fenerbahçe, sahasında Nice karşısında ilk 3 puanını alıp puan durumunda yükselmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?