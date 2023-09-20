Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekiplerinden Nordsjaelland ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Konferans Ligi H Grubu'nda ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, taraftarı önünde Nordsjaelland'ı yenerek güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında, ülkemiz temsilcilerinden Fenerbahçe sahasında Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. Taraftarı önünde Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, galibiyet parolasıyla sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?