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Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekiplerinden Nordsjaelland ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Konferans Ligi H Grubu'nda ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, taraftarı önünde Nordsjaelland'ı yenerek güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında, ülkemiz temsilcilerinden Fenerbahçe sahasında Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. Taraftarı önünde Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, galibiyet parolasıyla sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 2

FENERBAHÇE-NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında yarın Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabaka, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 3

MÜCADELEYİ MACAR HAKEM YÖNETECEK

Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Macar hakem Gergo Bogar yönetecek. Bogar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 4

FENERBAHÇE OYNADIĞI 10 RESMİ MAÇIDA KAZANDI

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı.

Söz konusu süreçte Avrupa'da çıktığı mücadelelerde rakip fileleri 21 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 3,5 gol ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 maç sonunda sadece 2 gol gördü.

Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 5

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK CENGİZ

Fenerbahçe, Nordsjaelland karşısına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde ligde son oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, yarınki önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 6

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.

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