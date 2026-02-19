Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu
19.02.2026 09:14
AA
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 play-off turuyla sürmeye devam ediyor. Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 19. sırada tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'in zorlu ekiplerinden Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest karşısında kazanarak rövanş maçı öncesinde skor avantajını eline almak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, taraftarı önünde İngiliz ekibi Nottingham Forest ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Lig aşamasında oynanan 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19. sırada yer alan Fenerbahçe, 13. sırada ligi tamamlayan Nottingham Forest'ı taraftarının desteğiyle yenerek saha avantajını en iyi şekilde kullanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
FENERBAHÇE-NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.
Karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
LİG AŞAMASINI FENERBAHÇE 19, NOTTİNGHAM 13. SIRADA TAMAMLADI
Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı.
4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Nottingham Forest ise 14 puanla 13. oldu.
Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.
FENERBAHÇE'DE KRİTİK MAÇ ÖNCESİ EKSİKLER
Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.
Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez bu akşam takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise riske edilmeyecek. Teknik direktör Demonico Tedesco, Brown'ı maç kadrosuna alabilir ancak oynatmayı planlamıyor.
2 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Nottingham Forest mücadelesi öncesinde 2 oyuncu sarı kart sınırında.
İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ve Oğuz Aydın, bu akşamki maçta kart görmeleri halinde 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.
SAHASINDA AVRUPA TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜN
Fenerbahçe, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.
Geride kalan 4 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi.
Fenerbahçe bu sezon da lig aşamasını geçerek son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı.