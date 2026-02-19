Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, taraftarı önünde İngiliz ekibi Nottingham Forest ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Lig aşamasında oynanan 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19. sırada yer alan Fenerbahçe, 13. sırada ligi tamamlayan Nottingham Forest'ı taraftarının desteğiyle yenerek saha avantajını en iyi şekilde kullanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?