NTV.COM.TR

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague 1. hafta)

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 1. haftasında taraftarı önünde Yunanistan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Beko, Olympiakos maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 683. maçına çıkacak. Euroleague'de iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u parkede yenmek ve turnuvaya moralli bir giriş yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague 1. hafta) - 1

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Olympiakos ile mücadele edecek. Ligin ilk haftasında oldukça zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe Beko, Olympiakos karşısında güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague 1. hafta) - 2

FENERBAHÇE-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile karşı karşıya gelecek

4 Ekim Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague 1. hafta) - 3

FENERBAHÇE AVRUPA KUPALARINDA 683. MAÇINA ÇIKACAK

Basketbolda THY Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 683. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında yaptığı 682 karşılaşmada 382 galibiyet aldı, 300 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague 1. hafta) - 4

İLK FİNAL FOUR HEYECANI 2005'TE YAŞANDI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk Dörtlü Final heyecanını 2004-2005 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda FIBA'nın düzenlediği Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'de önce Kiev'e, sonra da Khimki'ye yenilen Fenerbahçe, dördüncülükle yetindi.

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague 1. hafta) - 5

6 KEZ FİNAL FOUR VE 1 ŞAMPİYONLUK

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nde 6 kez Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'deki ilk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'i, finalde de Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk ve tek şampiyonluğunu yaşadı.

Sarı-lacivertli takım, organizasyonda 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2024'te son 4 takım arasında yer aldı. Fenerbahçe, 2015, 2019 ve 2024'te dördüncü, 2016 ve 2018'de ise ikinci oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER