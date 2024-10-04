Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague 1. hafta)

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Olympiakos ile mücadele edecek. Ligin ilk haftasında oldukça zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe Beko, Olympiakos karşısında güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?