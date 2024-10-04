Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague 1. hafta)
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 1. haftasında taraftarı önünde Yunanistan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Beko, Olympiakos maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 683. maçına çıkacak. Euroleague'de iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u parkede yenmek ve turnuvaya moralli bir giriş yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Olympiakos ile mücadele edecek. Ligin ilk haftasında oldukça zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe Beko, Olympiakos karşısında güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?