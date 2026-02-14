Fenerbahçe Panathinaikos'u Atina'da devirdi
14.02.2026 02:26
Son Güncelleme: 14.02.2026 02:35
AA
EuroLeague'in lideri Fenerbahçe Beko, Atina'daki olaylı maçta Panathinaikos AKTOR'u Wade Baldwin'in son saniye basketiyle 85-83 mağlup etti ve 20'nci galibiyetini elde etti.
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 28'inci haftasında Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'a konuk oldu.
Fenerbahçeli Tarık Biberovic 26 sayıyla Atina Telekom Center'daki maçın en skorer oyuncusu oldu. Sarı-lacivertli ekip 83-83 eşitlik varken Wade Baldwin'in son saniye basketiyle maçı 2 sayı farkla kazandı.
Son saniye basketi sonrası Panathinaikoslu Mathias Lessort'un Wade Baldwin'e doğru hamle yapması oyuncular arasında gerilime neden oldu.
Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda oynadığı 27 karşılaşmada 20 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 7 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, serisini sürdürdü.
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 9'uncu sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı ise Yunan ekibi 81-77 kazanmıştı.