Fenerbahçe-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Hem ligde hem de Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe, Pendikspor mücadelesini kazanarak Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?