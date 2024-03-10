Fenerbahçe-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam sahasında Pendikspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda oynadığı 28 maçta 73 puan toplayan Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe taraftarı önünde Pendikspor'u yenip, zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Mücadele öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Hem ligde hem de Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe, Pendikspor mücadelesini kazanarak Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?