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Fenerbahçe-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 29. hafta)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam sahasında Pendikspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda oynadığı 28 maçta 73 puan toplayan Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe taraftarı önünde Pendikspor'u yenip, zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 29. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Hem ligde hem de Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe, Pendikspor mücadelesini kazanarak Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 29. hafta) - 2

FENERBAHÇE-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 29. hafta) - 3

ZİRVEDEN YARIŞINDAN KOPMAK İSTEMİYOR

Ligde üst üste çıktığı 3 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0'lık skorla mağlup etmişti.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'ın galip geldiği haftada zirve yarışında yara almamayı amaçlıyor.

Fenerbahçe-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 29. hafta) - 4

FENERBAHÇE'DE 5 İSİM EKSİK

Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra Union Saint-Gilloise karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Leonardo Bonucci'nin durumuna maç saatinde teknik heyet karar verecek.

Fenerbahçe-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 29. hafta) - 5

5 İSİM KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada oynamaları ve kart görmeleri durumunda Trabzonspor müsabakasını kaçıracak.

Bu isimlerin yanı sıra kadroda bulunmayacak Rodrigo Becao da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 29. hafta) - 6

PENDİKSPOR'LA LİGDE İKİNCİ RANDEVU

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ligde ise bu sezon iki takım arasında oynanan tek karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

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