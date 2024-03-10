Fenerbahçe-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 29. hafta)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam sahasında Pendikspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda oynadığı 28 maçta 73 puan toplayan Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe taraftarı önünde Pendikspor'u yenip, zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Hem ligde hem de Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe, Pendikspor mücadelesini kazanarak Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?