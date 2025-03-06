Fenerbahçe, Rangers ile 24 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya: Daha önce sarı lacivertliler elemişti!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Rangers ile en son 2001-2002 sezonu Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında karşılaşmış ve rakibini saf dışı bırakmayı başarmıştı. Rangers'ta milli futbolcu Rıdvan Yılmaz da forma giyiyor. Peki Rangers nerenin takımı, Rangers kimleri eledi? İşte geçmiş karşılaşmalar ve Rangers hakkında merak edilenler...
Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi İskoçya ekibi Rangers oldu.
Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez düzenlenen lig aşamasını 10 puanla 24. sırada tamamlarken, Rangers ise oynadığı 8 maçta 14 puan elde ederek, 8. sırada yer aldı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.