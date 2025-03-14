Fenerbahçe, Rangers karşısında çeyrek finali penaltılarda kaçırdı

2 İSİM KART SINIRINDA ÇIKTI

Fenerbahçe'de Rangers karşısında ilk 11'de müsabakaya başlayan 2 isim, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür ve Sofyan Amrabat, Rangers'ı elemeleri ve kart görmeleri durumunda çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci de kart ceza sınırında bulundu.