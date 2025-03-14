Fenerbahçe, Rangers karşısında çeyrek finali penaltılarda kaçırdı

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı.
15' Mücadelenin 15 dakikası orta saha mücadeleleriyle geçildi.
19' Fenerbahçe'de Anderson Talisca, rakip yarı alanda girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart gördü.
24' Rangers'ta Sterling, Kostic'e yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
30' Anderson Talisca, Fenerbahçe'yi hızlı hücuma çıkarmak istedi ancak faulle durduruldu. Müdahaleyi yapan Balogun sarı kart gördü.
35' Fenerbahçe tehlikeli geldi! Sarı - lacivertlilerde Sofyan Amrabat'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen En-Nesyri'nin gelişine yaptığı vuruş yandan auta gitti.
37' Rangers'ta Souttar, Anderson Talisca'ya yaptığı faul gerekçesiyle sarı kart gördü.
45' GOL GELDİ, GOL! Fenerbahçe 1-0 öne geçti! Sol kanattan gelişen atakta Filip Kostic'in ceza sahasına yaptığı ortayı gelişine çok iyi şekilde tamamlayan Sebastian Szymanski, sarı - lacivertlileri üstünlüğe taşıdı.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
46' İkinci yarı başladı.
66' Fenerbahçe, Talisca ile çok etkili geldi. Kostic'in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Brezilyalı futbolcunun kafa vuruşu direğin dibinden auta gitti.
73' GOOOL! Fenerbahçe 2-0'ı buldu! Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Mert Müldür'ün içeriye çevirdiği topu Sebastian Szymanski tamamladı ve skor 2-0'a geldi.
78' Dusan Tadic'in ceza sahası dışından vuruşu az farkla auta gitti.
90+5' Fenerbahçe çok net pozisyondan yararlanamadı! Dzeko'nun pasında En-Nesyri, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı auta attı.
Karşılaşma uzatmalara gitti!
91' Uzatmaların ilk devresi başladı.
Uzatmaların ilk yarısı sona erdi.
106' Uzatmaların ikinci devresi başladı.
106' Szymanski ve En-Nesyri çıktı, İrfan Can ve Mert Hakan oyunda.
118' Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ceza sahasında yerde kaldı. Sarı - lacivertliler penaltı itirazında bulundu ancak hakem devam kararı verdi. Jose Mourinho, pozisyon sonrası sarı kart gördü.
120' Karşılaşma penaltılara gitti!
3. penaltılar sonucunda 2-2'lik eşitlik var.
Penaltılarda 3-2'lik üstünlük yakalayan Rangers, çeyrek finale yükseldi.