NTV.COM.TR

Fenerbahçe, Rangers karşısında çeyrek finali penaltılarda kaçırdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a konuk oldu. 90 dakikası sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan maçın uzatmalarında gol olmadı ve kazananı penaltılar belirledi. Penaltılarda kazanan taraf ise Rangers oldu. İşte maçtan ayrıntılar ve öne çıkanlar...

Fenerbahçe, Rangers karşısında çeyrek finali penaltılarda kaçırdı - 1

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Ibrox Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - lacivertlilerin gollerini 45 ve 73. dakikalarda Sebastian Szymanski kaydetti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe, Rangers karşısında çeyrek finali penaltılarda kaçırdı - 2

Toplam skor 3-3'e gelirken, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı. Uzatmalarda da başka gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Fenerbahçe, Rangers karşısında çeyrek finali penaltılarda kaçırdı - 3

Penaltılarda 3-2'lik üstünlük yakalayan Rangers, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Fred ve Mert Hakan Yandaş, penaltı atışlarından yararlanamadı.

Fenerbahçe, Rangers karşısında çeyrek finali penaltılarda kaçırdı - 4

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

15' Mücadelenin 15 dakikası orta saha mücadeleleriyle geçildi.

19' Fenerbahçe'de Anderson Talisca, rakip yarı alanda girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart gördü.

24' Rangers'ta Sterling, Kostic'e yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

30' Anderson Talisca, Fenerbahçe'yi hızlı hücuma çıkarmak istedi ancak faulle durduruldu. Müdahaleyi yapan Balogun sarı kart gördü.

35' Fenerbahçe tehlikeli geldi! Sarı - lacivertlilerde Sofyan Amrabat'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen En-Nesyri'nin gelişine yaptığı vuruş yandan auta gitti.

37' Rangers'ta Souttar, Anderson Talisca'ya yaptığı faul gerekçesiyle sarı kart gördü.

45' GOL GELDİ, GOL! Fenerbahçe 1-0 öne geçti! Sol kanattan gelişen atakta Filip Kostic'in ceza sahasına yaptığı ortayı gelişine çok iyi şekilde tamamlayan Sebastian Szymanski, sarı - lacivertlileri üstünlüğe taşıdı.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

46' İkinci yarı başladı.

66' Fenerbahçe, Talisca ile çok etkili geldi. Kostic'in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Brezilyalı futbolcunun kafa vuruşu direğin dibinden auta gitti.

73' GOOOL! Fenerbahçe 2-0'ı buldu! Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Mert Müldür'ün içeriye çevirdiği topu Sebastian Szymanski tamamladı ve skor 2-0'a geldi.

78' Dusan Tadic'in ceza sahası dışından vuruşu az farkla auta gitti.

90+5' Fenerbahçe çok net pozisyondan yararlanamadı! Dzeko'nun pasında En-Nesyri, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı auta attı.

Karşılaşma uzatmalara gitti!

91' Uzatmaların ilk devresi başladı.

Uzatmaların ilk yarısı sona erdi.

106' Uzatmaların ikinci devresi başladı.

106' Szymanski ve En-Nesyri çıktı, İrfan Can ve Mert Hakan oyunda.

118' Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ceza sahasında yerde kaldı. Sarı - lacivertliler penaltı itirazında bulundu ancak hakem devam kararı verdi. Jose Mourinho, pozisyon sonrası sarı kart gördü.

120' Karşılaşma penaltılara gitti!

3. penaltılar sonucunda 2-2'lik eşitlik var.

Penaltılarda 3-2'lik üstünlük yakalayan Rangers, çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe, Rangers karşısında çeyrek finali penaltılarda kaçırdı - 5

2 İSİM KART SINIRINDA ÇIKTI

Fenerbahçe'de Rangers karşısında ilk 11'de müsabakaya başlayan 2 isim, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür ve Sofyan Amrabat, Rangers'ı elemeleri ve kart görmeleri durumunda çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci de kart ceza sınırında bulundu.

Fenerbahçe, Rangers karşısında çeyrek finali penaltılarda kaçırdı - 6

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Çeyrek final için en az 3 farkla kazanması gereken sarı - lacivertliler, 2 farklı galibiyette ise maçı uzatmaya götürecek. Fenerbahçe'deki tek eksik ise Çağlar Söyüncü.

Milli stoper sakatlığı nedeniyle kadroya alınmazken,, Saint Maximin teknik heyet tercihiyle kafileye dahil edilmedi.

Fenerbahçe, Rangers karşısında çeyrek finali penaltılarda kaçırdı - 7

İLK 11'LER

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefte, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Cerny, Dessers.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Amrabat, Kostic, Szymanski, Talisca, En Nesyri.

Fenerbahçe, Rangers karşısında çeyrek finali penaltılarda kaçırdı - 8
Fenerbahçe, Rangers karşısında çeyrek finali penaltılarda kaçırdı - 9
Fenerbahçe, Rangers karşısında çeyrek finali penaltılarda kaçırdı - 10
Fenerbahçe, Rangers karşısında çeyrek finali penaltılarda kaçırdı - 11
DAHA FAZLA GÖSTER