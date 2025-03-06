Fenerbahçe, Rangers karşısında tur şansını rövanşa bıraktı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırladı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka Rangers'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte maçtan öne çıkanlar ve tüm ayrıntılar...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile İskoçya temsilcisi Rangers karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabakada kazanan taraf 3-1'lik skorla konuk ekip oldu. Saat 20.45'te başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetti. Rangers'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Dessers ile 42. ve 81. dakikalarda Cerny kaydetti. Fenerbahçe'nin tek sayısı ise 30. dakikada Alexander Djiku'dan geldi. Rangers'ın 51 ve 58. dakikalarda Dessers ile bulduğu goller, VAR kontrolü sonrası "ofsayt" gerekçesiyle iptal edildi.