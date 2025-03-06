Fenerbahçe, Rangers karşısında tur şansını rövanşa bıraktı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile İskoçya temsilcisi Rangers karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabakada kazanan taraf 3-1'lik skorla konuk ekip oldu. Saat 20.45'te başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetti. Rangers'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Dessers ile 42. ve 81. dakikalarda Cerny kaydetti. Fenerbahçe'nin tek sayısı ise 30. dakikada Alexander Djiku'dan geldi. Rangers'ın 51 ve 58. dakikalarda Dessers ile bulduğu goller, VAR kontrolü sonrası "ofsayt" gerekçesiyle iptal edildi.