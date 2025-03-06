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Fenerbahçe, Rangers karşısında tur şansını rövanşa bıraktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırladı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka Rangers'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte maçtan öne çıkanlar ve tüm ayrıntılar...

Fenerbahçe, Rangers karşısında tur şansını rövanşa bıraktı - 1

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile İskoçya temsilcisi Rangers karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabakada kazanan taraf 3-1'lik skorla konuk ekip oldu. Saat 20.45'te başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetti. Rangers'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Dessers ile 42. ve 81. dakikalarda Cerny kaydetti. Fenerbahçe'nin tek sayısı ise 30. dakikada Alexander Djiku'dan geldi. Rangers'ın 51 ve 58. dakikalarda Dessers ile bulduğu goller, VAR kontrolü sonrası "ofsayt" gerekçesiyle iptal edildi.

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Fenerbahçe, Rangers karşısında tur şansını rövanşa bıraktı - 2

TUR, İSKOÇYA'YA KALDI

Bu skorun ardından İskoç ekibi, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmiş oldu. Fenerbahçe ise tur şansını deplasmandaki maça bıraktı. Eşleşmenin rövanşı, 13 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.

Fenerbahçe, Rangers karşısında tur şansını rövanşa bıraktı - 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

6' Fenerbahçe savunmasındaki hata sonrası araya giren Dessers, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçti ve meşin yuvarlağı golle buluşturdu.

17' Fenerbahçe'de sakatlanan Çağlar Söyüncü, yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.

23' Sarı - lacivertlilerde Edin Dzeko'nun ceza sahası içinden vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

30' Fenerbahçe beraberliği yakaladı! Kazanılan kornerde Szymanski'nin ortasında kafalardan seken topu filelerle buluşturan Djiku, sarı - lacivertliler adına skoru 1-1'e getirdi.

42' Fenerbahçe, Rangers'ın hızlı hücumu sonrası 2-1 geriye düştü. Dessers'ın içeriye çevirdiği topu tamamlayan Cerny, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

İlk yarı, Rangers'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

46' İkinci yarı başladı. Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'in yerine Anderson Talisca oyuna dahil olduı.

51' Rangers'ın attığı gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

54' Rangers'ta Souttar, Dzeko'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

58' Rangers bir kez daha Dessers ile 3-1 öne geçti ancak VAR kontrolü sonrası gol, "ofsayt" gerekçesiyle iptal edildi. Maç 2-1 devam ediyor.

67' Anderson Talica sarı kart gördü.

81' Rangers, skoru 3-1'e getirdi. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Cerny, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Karşılaşma, Rangers'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe, Rangers karşısında tur şansını rövanşa bıraktı - 4

Fenerbahçe'de kart cezalıları Fred ve Osayi Samuel'in yanı sıra, UEFA listesinde olmayan Oğuz Aydın kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, Rangers karşısında tur şansını rövanşa bıraktı - 5

Gelecek hafta İskoçya'da oynanacak rövanşta tur biletini alan takım, çeyrek finalde Athletic Bilbao-Roma eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe, Rangers karşısında tur şansını rövanşa bıraktı - 6

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can; Çağlar, Skriniar, Yusuf; Mert, Amrabat, Szymanski, Kostic; Tadic; Dzeko, En Nesyri

Rangers: Butland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Souttar, Barron, Dessers, Diomande, Cerny, Jefte, Raskin.

Fenerbahçe, Rangers karşısında tur şansını rövanşa bıraktı - 7
Fenerbahçe, Rangers karşısında tur şansını rövanşa bıraktı - 8
Fenerbahçe, Rangers karşısında tur şansını rövanşa bıraktı - 9
Fenerbahçe, Rangers karşısında tur şansını rövanşa bıraktı - 10
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