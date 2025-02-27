Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçına geri sayım

24 YIL SONRA YENİDEN KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe, Rangers ile 24 yıl sonra karşılaşacak.



İki ekip en son 2001-2002 sezonu Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında mücadele etmişti. Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakarak adını gruplara yazdırdı.



Kanarya, bir İskoç ekibi ile son olarak 2015-2016 sezonunda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer aldığı Celtic ile oynadığı iki maçta da beraberlik yaşadı.