Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçına geri sayım
Fenerbahçe, UEFA Arvupa Ligi'nde İskoç ekibi Rangers ile mücadele edecek. Sarı-lacivertli ekip, Rangers ile yapacağı ilk maçı kendi sahasında Kadıköy'de oynayacak. Sarı-lacivertliler, İskoç temsilcisiyle en son 2001-2002 sezonu Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında karşılaşmış ve rakibini saf dışı bırakmayı başarmıştı. Peki, Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşti. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile eşleşirken turu geçmesi durumunda ise çeyrek finalde Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. İşte, Fenerbahçe-Rangers maçı tarihi...