Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk edecek. Fenerbahçe, bu maçla beraber Avrupa kupalarındaki 285. karşılaşmasını oynayacak. Futbolseverler de bu heyecan dolu müsabakanın ayrıntılarına odaklandı. İşte, Fenerbahçe-Rangers Avrupa Ligi maçına dair bilgiler...