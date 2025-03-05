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Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'ı Kadıköy'de sahasında ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak. Rangers ise çeyrek final biletine bir adım daha yaklaşmak için deplasmanda puan ya da puanlar peşinde olacak. Peki, Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk edecek. Fenerbahçe, bu maçla beraber Avrupa kupalarındaki 285. karşılaşmasını oynayacak. Futbolseverler de bu heyecan dolu müsabakanın ayrıntılarına odaklandı. İşte, Fenerbahçe-Rangers Avrupa Ligi maçına dair bilgiler...

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Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE-RANGER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Rangers maçı, 6 Mart Perşembe günü yapılacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MÜSABAKANIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera üstlenecek.

Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görevde olacak.

Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, Rangers karşılaşmasına bazı önemli futbolcularından yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır takımdan uzak kalan İsmail Yüksek, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında kadroya dahil olabilecek.

Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

SARI-LACİVETLİ TAKIMIN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.

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