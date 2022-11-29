Galatasaray ve Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvasına katılacak. Kulüpler Birliği Vakfının dört yıldır iş birliği içerisinde olduğu La Liga ile düzenleyeceği turnuvada Galatasaray, Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol ekipleri Villareal ve Rayo Vallecano yer alacak. Peki, Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk maçında, Fenerbahçe-Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Mücadele 30 Kasım Çarşamba günü 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 100,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 120,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 135,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 180,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 200,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 220,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 245,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 315,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 400,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 485,00 TL
Maraton Alt E Blok: 600 TL
Nef ve Ülker statlarında oynanacak maçların programı şöyle:
30 Kasım Çarşamba:
20.00 Fenerbahçe-Rayo Vallecano (Ülker)
3 Aralık Cumartesi:
16.00 Galatasaray-Rayo Vallecano (Nef)
19.00 Fenerbahçe-Villareal (Ülker)
6 Aralık Salı:
20.00 Galatasaray-Villareal (Nef)