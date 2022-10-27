NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin ilk11'i (UEFA Avrupa Ligi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5'inci maçında bu akşam Fransa'nın zorlu ekibi Rennes ile grup liderliği maçına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan 4 maçın 3'ünü kazanan ve sadece 1 beraberliği bulunan Fenerbahçe, 10 puanla grup lideri olarak yer alıyor. Aynı puanlı Rennes ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanıp adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin ilk11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Fransız ekip Rennes ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Gruplarda oynanan ilk maçı deplasmanda 2-2'lik beraberlikle sonuçlandıran Fenerbahçe, kendi sahasında Rennes'i yenerek gruplardan lider olarak ayrılmayı garantilemek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin ilk11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 2

FENERBAHÇE-RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Rennes ile Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 27 Ekim 2022 Perşembe günü (Bu akşam) oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin ilk11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 3

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, ilk 11'de şu isimlere yer verecek.

Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Serdar, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro.

Rennes'in ilk 11'i ise şöyle; Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer.

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin ilk11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 4

MÜCADELEYİ SIRP HAKEM YÖNETECEK

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak.

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin ilk11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 5

FENERBAHÇE YENERSE DİREKT SON 16 TURUNDA

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda bu akşam Rennes ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, sahasında Rennes'i yenerse grup liderlediğini garantileyecek.

UEFA tarafından belirlenen yeni sisteme göre, grubunu lider olarak bitiren takımlar, play-off maçlarını oynamadan direkt son 16 turuna kalacak.

Böylelikle Fenerbahçe, Rennes'i yendiği takdirde direkt son 16 turuna kalacak ve büyük bir avantajın sahibi olacak.

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin ilk11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 6

GRUP LİDERLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ MAÇ

Fenerbahçe, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.

Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.

Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin ilk11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 7

FENERBAHÇE'DE 3 OYUNCU EKSİK

Fenerbahçe, Rennes müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ile Luan Peres, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Ligde oynanan Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak.

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin ilk11'i (UEFA Avrupa Ligi) - 8

AVRUPA KUPALARINDA 251. MAÇ

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.

İLGİLİ HABER: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER