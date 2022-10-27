Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin ilk11'i (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Fransız ekip Rennes ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Gruplarda oynanan ilk maçı deplasmanda 2-2'lik beraberlikle sonuçlandıran Fenerbahçe, kendi sahasında Rennes'i yenerek gruplardan lider olarak ayrılmayı garantilemek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?