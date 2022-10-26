Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Fransız ekip Rennes ile karşı karşıya gelecek. Gruplarda oynanan ilk maçı deplasmanda 2-2'lik beraberlikle sonuçlandıran Fenerbahçe, kendi sahasında Rennes'i yenerek gruplardan lider olarak ayrılmayı garantilemek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yarın Rennes ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sahasında Rennes'i yenerse grup liderlediğini garantileyecek.
UEFA tarafından yeni sisteme göre, grubunu lider olarak bitiren takımlar, play-off maçlarını oynamadan direk son 16 turuna kalacak.
Böylelikle Fenerbahçe, Rennes'i yendiği takdirde direk son 16 turuna kalacak ve büyük bir avantajın sahibi olacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Rennes ile Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 27 Ekim 2022 Perşembe günü (Yarın) oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.
Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, grupta 10 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, kendi sahasında Rennes'i yendiği takdirde, Dinamo Kiev maçının sonucuna bağlı olmaksızın gruplardan lider çıkmayı garantileyecek.
Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.
Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.
Fenerbahçe, Rennes müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ile Luan Peres, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Ligde oynanan Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.