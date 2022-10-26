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Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5'inci maçında yarın Fransa'nın zorlu ekibi Rennes ile grup liderliği maçına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan 4 maçın 3'ünü kazanan ve sadece 1 beraberliği bulunan Fenerbahçe, 10 puanla grup lideri olarak yer alıyor. Aynı puanlı Rennes ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanıp adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Fransız ekip Rennes ile karşı karşıya gelecek. Gruplarda oynanan ilk maçı deplasmanda 2-2'lik beraberlikle sonuçlandıran Fenerbahçe, kendi sahasında Rennes'i yenerek gruplardan lider olarak ayrılmayı garantilemek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 2

FENERBAHÇE YENERSE DİREK SON 16 TURUNDA

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yarın Rennes ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sahasında Rennes'i yenerse grup liderlediğini garantileyecek.

UEFA tarafından yeni sisteme göre, grubunu lider olarak bitiren takımlar, play-off maçlarını oynamadan direk son 16 turuna kalacak.

Böylelikle Fenerbahçe, Rennes'i yendiği takdirde direk son 16 turuna kalacak ve büyük bir avantajın sahibi olacak.

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 3

FENERBAHÇE-RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Rennes ile Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 27 Ekim 2022 Perşembe günü (Yarın) oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 4

GRUP LİDERLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ MAÇ

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, grupta 10 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, kendi sahasında Rennes'i yendiği takdirde, Dinamo Kiev maçının sonucuna bağlı olmaksızın gruplardan lider çıkmayı garantileyecek.

Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.

Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 5

FENERBAHÇE'DE 3 OYUNCU EKSİK

Fenerbahçe, Rennes müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ile Luan Peres, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Ligde oynanan Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak.

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 6

AVRUPA KUPALARINDA 251. MAÇ

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.

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