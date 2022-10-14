Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi B Grubu)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci maçın temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, Rennes'i yendiği takdirde gruptan lider çıkmayı garantileyecek ve UEFA Avrupa Ligi'nde direk son 16 turuna kalacak. Peki, Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci maçında Rennes ile Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 27 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak olan mücadele saat 19.45'te başlayacak.
Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, grupta 10 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, kendi sahasında Rennes'i yendiği takdirde gruplardan lider olarak çıkacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes'i eğer kendi sahasında yenerse, UEFA tarafından yeni sisteme göre play-off maçlarını oynamadan direk son 16 turuna kalacak.