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Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi B Grubu)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci maçında Fransa'nın zorlu ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek. B Grubunda Rennes ile 10 puanda olan Fenerbahçe, Rennes'i yenerek grup liderliğini garantilemek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi B Grubu) - 1

UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci maçın temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, Rennes'i yendiği takdirde gruptan lider çıkmayı garantileyecek ve UEFA Avrupa Ligi'nde direk son 16 turuna kalacak. Peki, Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi B Grubu) - 2

FENERBAHÇE-RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci maçında Rennes ile Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 27 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak olan mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi B Grubu) - 3

GRUP LİDERLİĞİ İÇİN KRİTİK MAÇ

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, grupta 10 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, kendi sahasında Rennes'i yendiği takdirde gruplardan lider olarak çıkacak.

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi B Grubu) - 4

FENERBAHÇE GRUP LİDERİ OLURSA DİREK SON 16 TURUNA GİDECEK

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes'i eğer kendi sahasında yenerse, UEFA tarafından yeni sisteme göre play-off maçlarını oynamadan direk son 16 turuna kalacak.

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