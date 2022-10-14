Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi B Grubu)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci maçın temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, Rennes'i yendiği takdirde gruptan lider çıkmayı garantileyecek ve UEFA Avrupa Ligi'nde direk son 16 turuna kalacak. Peki, Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?