Fenerbahçe, Rize'de farklı kazandı: Fred'in gecesi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynanan Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada En-Nesyri yerine sakatlığı geçen Fred'e, Becao yerine Djiku ve sakatlığı sebebiyle Rize'ye getirilmeyen Osayi Samuel yerine Mert Müldür'e şans verdi.