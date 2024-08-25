Fenerbahçe, Rize'de farklı kazandı: Fred'in gecesi!
Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste ikinci deplasmanına çıktı. Sarı lacivertliler 3. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Mücadelede 5-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlandı. Sakatlıktan dönen Fred kariyerinde ilk kez hat-trick yaparak yıldızlaştı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkan dakikalar...
Fenerbahçe rakiplerinin maç oynamadığı haftada zorlu deplasmana çıktı.
Sarı lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.