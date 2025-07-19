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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda Devler Ligi macerasına 3. ön eleme turundan başlıyor. Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde ise play-off turuna yükselecek. Fenerbahçe’nin bir sonraki turdaki rakibi ise UEFA tarafından gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ise belli oldu. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe kura çekimi tarihi ve muhtemel rakipler...

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor - 1

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için önce 3. ön eleme turunu geçmek ve daha sonra ise play-off turundaki rakibini öğrenmek isteyen Fenerbahçe mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor - 2

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Kura çekiminin ardından ilk maçlar 5-6 Ağustos, rövanş 12-13 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA kura çekimi, UEFA’nın resmi internet sitesi olan uefa.com üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kura çekiminin saati ise henüz belli olmadı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor - 3

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, 3. eleme turunda Benfica, Club Brugge, Feyenoord ya da Rangers-Panathinaikos eşleşmesi galibi ile karşılaşacak.

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