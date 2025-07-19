Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için önce 3. ön eleme turunu geçmek ve daha sonra ise play-off turundaki rakibini öğrenmek isteyen Fenerbahçe mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?