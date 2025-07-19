Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda Devler Ligi macerasına 3. ön eleme turundan başlıyor. Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde ise play-off turuna yükselecek. Fenerbahçe’nin bir sonraki turdaki rakibi ise UEFA tarafından gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ise belli oldu. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe kura çekimi tarihi ve muhtemel rakipler...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için önce 3. ön eleme turunu geçmek ve daha sonra ise play-off turundaki rakibini öğrenmek isteyen Fenerbahçe mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?