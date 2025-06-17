Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri 25/26: UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçları ne zaman, rakipler belli oldu mu?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçlara kısa süre kaldı. Temsilcilerimiz Galatasaray, direkt lig aşamasına katılım sağlayacakken Fenerbahçe ise 3. ön eleme turunda sahne alacak. Eleme aşamasının ilk kura çekimi ise 17 Haziran'da yapılıyor. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri kesinleşiyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçları ne zaman?
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belirleniyor. Eleme turu maçları 8-9 Temmuz'da başlarken, lig maçları da 16 Eylül'de açılış yapacak. Böylece Galatasaray da yeşil sahada yerini alacak. Öncesinde 3. eleme turundan Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerabahçe'nin mücadeleleri ekrana gelecek. İşte, kura ve maç tarihleri...