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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri 25/26: UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçları ne zaman, rakipler belli oldu mu?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçlara kısa süre kaldı. Temsilcilerimiz Galatasaray, direkt lig aşamasına katılım sağlayacakken Fenerbahçe ise 3. ön eleme turunda sahne alacak. Eleme aşamasının ilk kura çekimi ise 17 Haziran'da yapılıyor. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri kesinleşiyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçları ne zaman?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri 25/26: UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçları ne zaman, rakipler belli oldu mu? - 1

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belirleniyor. Eleme turu maçları 8-9 Temmuz'da başlarken, lig maçları da 16 Eylül'de açılış yapacak. Böylece Galatasaray da yeşil sahada yerini alacak. Öncesinde 3. eleme turundan Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerabahçe'nin mücadeleleri ekrana gelecek. İşte, kura ve maç tarihleri...

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri 25/26: UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçları ne zaman, rakipler belli oldu mu? - 2

FENERBAHÇE RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Sarı lacivertli takım, 2025-26 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Eleme turu ilk kura çekimi 17 Haziran'da yapılıyor. Ancak 3. eleme turu kurası ise 21 Temmuz'da çekiliyor olacak. Fenerbahçe rakipleri de 21 Temmuz'da kesinleşecek. İşte, Fenerbahçöe'nin muhtemel rakipleri:

Rangers

Feyenoord

Benfica

Club Brugge

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri 25/26: UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçları ne zaman, rakipler belli oldu mu? - 3

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025
1. Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025
1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025
2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025
2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025
2. Eleme Turu Rövanş Maçları: 29-30 Temmuz 2025
3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025
3. Eleme Turu İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025
3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025
Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025
Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025
Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025

Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025
Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025
Lig Aşaması 3. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025
Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025
Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025
Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025
Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025
Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026
Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026
Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026
Son 16 turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026
Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026
Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026
Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026
Çeyrek Final İlk Maçlar: 7-8 Nisan 2026
Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026
Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026
Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026

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