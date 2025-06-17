Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri 25/26: UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçları ne zaman, rakipler belli oldu mu?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belirleniyor. Eleme turu maçları 8-9 Temmuz'da başlarken, lig maçları da 16 Eylül'de açılış yapacak. Böylece Galatasaray da yeşil sahada yerini alacak. Öncesinde 3. eleme turundan Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerabahçe'nin mücadeleleri ekrana gelecek. İşte, kura ve maç tarihleri...