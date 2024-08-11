Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada: Fenerbahçe-Lille rövanş maçı ne zaman?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille'e 2-1 mağlup oldu. Bu gelişmenin ardından İstanbul'da yapılacak heyecan dolu rövanş maçının tarihi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Lille rövanş maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Lille ile deplasmanda karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Play-off turuna kalacak ekip Kadıköy'deki maçın ardından netlik kazanacak. İşte, Fenerbahçe-Lille rövanş maçı tarihi...