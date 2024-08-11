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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada: Fenerbahçe-Lille rövanş maçı ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille'e 2-1 mağlup oldu. Bu gelişmenin ardından İstanbul'da yapılacak heyecan dolu rövanş maçının tarihi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Lille rövanş maçı ne zaman?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada: Fenerbahçe-Lille rövanş maçı ne zaman? - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Lille ile deplasmanda karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Play-off turuna kalacak ekip Kadıköy'deki maçın ardından netlik kazanacak. İşte, Fenerbahçe-Lille rövanş maçı tarihi...

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada: Fenerbahçe-Lille rövanş maçı ne zaman? - 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa’nın Lille takımına konuk oldu. Mücadele 2-1 Lille lehine sona erdi.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak ikinci mücadele, 13 Ağustos Salı günü saat 20.00’da başlayacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada: Fenerbahçe-Lille rövanş maçı ne zaman? - 3

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille ile 13 Ağustos Salı günü sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada kuvvet ve core çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Dün Adana Demirspor ile oynanan müsabakada ilk 11’de forma giyen oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

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