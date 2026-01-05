Fenerbahçe-Samsunspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Kupa yarı finalinde heyecan dorukta
05.01.2026 12:57
AA
Fenerbahçe, Türkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinde Samsunspor ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe ve Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'da yapacakları maçla tarihlerinde 75. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Samsunspor karşısında kazanmak ve Süper Kupa'daki 4. şampiyonluğunu yaşamak istiyor. Fenerbahçe-Samsunspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor ile Adana'da kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakadan galip ayrılması durumunda Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. İşte Fenerbahçe-Samsunspor Süper Kupa yarı final maçının canlı yayın bilgileri.
FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yarın Adana'da Samsunspor ile mücadele edecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak.
Sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakadan galip ayrılması durumunda Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının kazananıyla 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 75. MAÇ
Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'da yarın yapacakları maçla tarihlerinde 75. kez karşı karşıya gelecek.
İki takımın 65'i lig, 8'i Türkiye Kupası ve 1'i de özel karşılaşma olmak üzere daha önce oynanan 74 müsabakasında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 39, kırmızı-beyazlılar ise 14 kez galip gelen taraf oldu.
Fenerbahçe'nin 117 golüne, Samsunspor 63 golle karşılık verdi.
FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.
YENİ TRANSFER MUSABA KADRODA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroya almayı düşündüğü hücum oyuncusu, eski takımına karşı yedek oyuncular arasında yer alacak.
Musaba, Tedesco'nun görev vermesi durumuna sarı-lacivertli formayı ilk kez eski takımına karşı giymiş olacak.