Fenerbahçe-Samsunspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Kupa yarı finalinde heyecan dorukta

Fenerbahçe, Türkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinde Samsunspor ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe ve Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'da yapacakları maçla tarihlerinde 75. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Samsunspor karşısında kazanmak ve Süper Kupa'daki 4. şampiyonluğunu yaşamak istiyor. Fenerbahçe-Samsunspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?