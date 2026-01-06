Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Süper Kupa'da final için sahada

Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'da bu akşam yapacakları maçla tarihlerinde 75. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın 65'i lig, 8'i Türkiye Kupası ve 1'i de özel karşılaşma olmak üzere daha önce oynanan 74 müsabakasında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 39, kırmızı-beyazlılar ise 14 kez galip gelen taraf oldu.

Fenerbahçe'nin 117 golüne, Samsunspor 63 golle karşılık verdi.