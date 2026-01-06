Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Süper Kupa'da final için sahada
06.01.2026 16:49
AA
Futbolseverlerin gözü Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasına çevrildi. Turkcell Süper Kupa'nın yeni "dörtlü turnuva" formatındaki yarı final mücadelesinde Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun ikincisi Fenerbahçe ile Samsunspor, adını finale yazdırmak için sahada mücadele edecek. Kritik mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev derbi öncesi maçın ayrıntıları.
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinde Adana'da Samsunspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe ile Samsunspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe bu akşam kazanması halinde 10 Ocak'ta Galatasaray ile Süper Kupa'da derbi maçına çıkacak.
FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında 6 Ocak Salı günü Adana'da Samsunspor ile mücadele edecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma Atv'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE KAZANIRSA FİNALDE RAKİBİ GALATASARAY
Sarı-lacivertliler bu akşam kazanırsa, tek maç eleme usulüne göre yapılan Galatasaray-Trabzonspor müsabakasından galip ayrılan Galatasaray ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE, SAMSUNSPOR'A KARŞI ÜSTÜN
Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'da bu akşam yapacakları maçla tarihlerinde 75. kez karşı karşıya gelecek.
İki takımın 65'i lig, 8'i Türkiye Kupası ve 1'i de özel karşılaşma olmak üzere daha önce oynanan 74 müsabakasında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 39, kırmızı-beyazlılar ise 14 kez galip gelen taraf oldu.
Fenerbahçe'nin 117 golüne, Samsunspor 63 golle karşılık verdi.
SÜPER KUPA'DA İLK KARŞILAŞMA
Fenerbahçe ile Samsunspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da hiç karşılaşmadı.
SON 4 MAÇTA GALİP GELEN YOK
Fenerbahçe ile Samsunspor, rekabetteki son 4 müsabakada yenişemedi.
Tamamı Süper Lig'de oynana söz konusu karşılaşmalarda 2 kez 0-0, birer kez de 1-1 ve 2-2 beraberlikler yaşandı.
FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.
YENİ TRANSFER MUSABA KADRODA OLACAK
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroya almayı düşündüğü hücum oyuncusu, eski takımına karşı yedek oyuncular arasında yer alacak.
Musaba, Tedesco'nun görev vermesi durumuna sarı-lacivertli formayı ilk kez eski takımına karşı giymiş olacak.