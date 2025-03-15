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Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Süper Lig'de zorlu virajda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu hafta sahasında zorlu Samsunspor ile mücadele edecek. Ligde Galatasaray'ın maç fazlasıyla 10 puan fark açmasının ardından Fenerbahçe puan kaybetmemek ve taraftarı önünde Samsunspor'u yenmek istiyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 2-2 beraber kalmıştı. Peki, Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Süper Lig'de zorlu virajda - 1

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Samsunspor ile kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Süper Lig'de zorlu virajda - 2

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Süper Lig'de zorlu virajda - 3

SON 20 MAÇTA SADECE RANGERS'A YENİLDİ

Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Süper Lig'de zorlu virajda - 4

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Reeder Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Süper Lig'de zorlu virajda - 5

3 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

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