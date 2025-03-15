Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Süper Lig'de zorlu virajda
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu hafta sahasında zorlu Samsunspor ile mücadele edecek. Ligde Galatasaray'ın maç fazlasıyla 10 puan fark açmasının ardından Fenerbahçe puan kaybetmemek ve taraftarı önünde Samsunspor'u yenmek istiyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 2-2 beraber kalmıştı. Peki, Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Samsunspor ile kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?