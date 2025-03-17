Fenerbahçe - Samsunspor maçının en çok konuşulan pozisyonu için fikir ayrılığı: Penaltı mı değil mi?

PENALTI VAR MI YOK MU?

Kostic'in şutunda Zeki Yavru elle oynadı mı, devam kararı doğru mu?



Deniz Çoban: "Savunma oyuncuları, dünyada bu hareketi sıklıkla yapıyor. Bu doğal bir pozisyon değil. Bunu yaparken vücudu genişletiyorsa penaltı ama burada genişlemeden bahsedemeyiz. Kolunun açılması, top temas anından sonra oluyor. Top koluna ve bedenine aynı anda çarptı, topun hızıyla kol açıldı. Devam kararı doğru."



Bahattin Duran: "Bu hareketi yapmak her zaman risklidir. Açtınız dirsekleri, bu bir ihlal. Dirsekler açık geldiniz, bu da bir ihlal. Zeki'nin sağ dirseği açık, sol dirseği vücuduna yapışık. Doğal konum değil ama vüdcudu genişletiyor mu? Hareketin içinde kasıt var mı? Dirsek, olabildiğince vücuda yapışık. Top çarpınca açılıyor. Kesin devam diyorum."



Bülent Yıldırım: "Dirsek açık gelse penaltıydı, bu haliyle bence de devam doğru."



Fırat Aydınus: "48. dakikada Samsunspor ceza alanında Zeki’nin koluna top çarptığı pozisyon gerçekten enteresan. O pozisyonda Zeki’nin, kollarını arkaya değil de vücudunun ön tarafında o şekilde bağladığını düşünürsek, dirsekleri yana doğru çıkartıp vücudun genişlemesini sağladığı net belli olur. Bu hareketi vücudunun arkasında yapmış olması onu masum kılmaz. Zeki, arkada bağladığı kollarını yukarıya doğru kaldırıp dirseklerini yana doğru açarak vücudunu genişletiyor ve bariyer yapıyor. Dolayısıyla burada penaltı verilmeliydi."