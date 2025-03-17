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Fenerbahçe - Samsunspor maçının en çok konuşulan pozisyonu için fikir ayrılığı: Penaltı mı değil mi?

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi. Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği ve 0-0'lık eşitlikle biten müsabakada birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. beIN Trio ekibi ve Fırat Aydınus, kararları mercek altına aldı.

Fenerbahçe - Samsunspor maçının en çok konuşulan pozisyonu için fikir ayrılığı: Penaltı mı değil mi? - 1

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken, sarı - lacivertliler şampiyonluk yarışında yara aldı.

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Fenerbahçe - Samsunspor maçının en çok konuşulan pozisyonu için fikir ayrılığı: Penaltı mı değil mi? - 2

Karşılaşmayı yöneten Cihan Aydın'ın kararları ise gecede en çok konuşulanlar arasında yer aldı. beIN Trio ekibi ve Hürriyet yazarı Fırat Aydınus, Aydın'ın yönetimini değerlendirdi.

Fenerbahçe - Samsunspor maçının en çok konuşulan pozisyonu için fikir ayrılığı: Penaltı mı değil mi? - 3

DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Holse, Amrabat ile mücadelesi sonucu yerde kalan Holse için, devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Amrabat, Holse'nin yanında, bir formadan hafif bir çekme gibi bir pozisyon var. Ayakların da teması var. Benim için devam kararı doğru. Penaltı yok."

Deniz Çoban: "Bir sonraki hamlesini etkilemiyor Holse'nin. Sol ayağın teması var ama Holse sağ ayağını yere basıyor, sol ayağını basacakken düşmeyi tercih ediyor. Devam kararı doğru. 25. dakikada ilk doğru kararı bu oldu."

Bülent Yıldırım: "Devam kararı doğru."

Fırat Aydınus: "25. dakikada Amrabat’ın müdahalesi sonrası Holse’nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru. Hatta sarı kart bile gösterilebilirdi."

Fenerbahçe - Samsunspor maçının en çok konuşulan pozisyonu için fikir ayrılığı: Penaltı mı değil mi? - 4

PENALTI VAR MI YOK MU?

Kostic'in şutunda Zeki Yavru elle oynadı mı, devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Savunma oyuncuları, dünyada bu hareketi sıklıkla yapıyor. Bu doğal bir pozisyon değil. Bunu yaparken vücudu genişletiyorsa penaltı ama burada genişlemeden bahsedemeyiz. Kolunun açılması, top temas anından sonra oluyor. Top koluna ve bedenine aynı anda çarptı, topun hızıyla kol açıldı. Devam kararı doğru."

Bahattin Duran: "Bu hareketi yapmak her zaman risklidir. Açtınız dirsekleri, bu bir ihlal. Dirsekler açık geldiniz, bu da bir ihlal. Zeki'nin sağ dirseği açık, sol dirseği vücuduna yapışık. Doğal konum değil ama vüdcudu genişletiyor mu? Hareketin içinde kasıt var mı? Dirsek, olabildiğince vücuda yapışık. Top çarpınca açılıyor. Kesin devam diyorum."

Bülent Yıldırım: "Dirsek açık gelse penaltıydı, bu haliyle bence de devam doğru."

Fırat Aydınus: "48. dakikada Samsunspor ceza alanında Zeki’nin koluna top çarptığı pozisyon gerçekten enteresan. O pozisyonda Zeki’nin, kollarını arkaya değil de vücudunun ön tarafında o şekilde bağladığını düşünürsek, dirsekleri yana doğru çıkartıp vücudun genişlemesini sağladığı net belli olur. Bu hareketi vücudunun arkasında yapmış olması onu masum kılmaz. Zeki, arkada bağladığı kollarını yukarıya doğru kaldırıp dirseklerini yana doğru açarak vücudunu genişletiyor ve bariyer yapıyor. Dolayısıyla burada penaltı verilmeliydi."

Fenerbahçe - Samsunspor maçının en çok konuşulan pozisyonu için fikir ayrılığı: Penaltı mı değil mi? - 5

Dzeko'ya yapılan faulde kart gerekir mi?

Bahattin Duran: "Bu çok net sarı kart. Taç çizgisi kenarında olması, kaleye uzak olması filan değil konu. Dzeko döndü gidecek, bırak gitsin, iki eliyle birden yapıştı. Bu net bir sarı kart."

Deniz Çoban: "Cihan Aydın'ın fauller konusunda en kötü üç maçtan biri. Yunus Emre'ye çok net sarı kart."

Bülent Yıldırım: "İki elle tuttu Yunus Emre. Çok net sarı kart."

Fenerbahçe - Samsunspor maçının en çok konuşulan pozisyonu için fikir ayrılığı: Penaltı mı değil mi? - 6

Marius'un oyundan ihraç kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Hakemin doğru kararları, yanlış kararları da vardı. Doğru kararları uygularken hata yaptı. Açık bir faul var, sarı olur bence, oyuncunun dudağı açıldı. O faulü çalmadı. Devam ettirdi. Oyuncu gelip sizinle iletişim kurmak istiyor. Karşınızdaki kişi oranın otoritesi, kolundan tutup çeviriyorsun 'bana bak' diye. Yapamazsın bunu. Cihan Aydın'ın da yönetimsel kabahati var. Faul atladı. Oyuncu sizinle iletişim kurmaya geliyor, dönüp arkanızı gidiyorsunuz. Verdiğiniz karardan mı kaçıyorsunuz, oyuncu dudağını gösteriyor ya onu mu görmekten kaçınıyor."

Bülent Yıldırım: "Şu anki jenerasyonun birinci problemi, iletişim hakkında hiçbir fikir sahibi değiller. Yöneticilik sanatı yok. İletişim kurulacağı esnada kartı gösteren arkasını dönüp gidiyor. Nereye gidiyorsun abi! Sonuçtan bakarsan doğru. Otoriteye bu muameleyi yapamazsın. Canı yanan, darbe alan o, bir dinle onu. Marius'un kırmızısı teknik olarak doğru. Marius'un ilk sarı kartı da yanlış."

Bahattin Duran: "Marius'un itmesi gerekmiyor, yaptığı hareket sarı kart. Marius, hakemi itse direkt kırmızı olur. Orada problem yok. Skriniar, öncesinde net faul yaptı. Hakem onu atladı."

Fenerbahçe - Samsunspor maçının en çok konuşulan pozisyonu için fikir ayrılığı: Penaltı mı değil mi? - 7
Fenerbahçe - Samsunspor maçının en çok konuşulan pozisyonu için fikir ayrılığı: Penaltı mı değil mi? - 8
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