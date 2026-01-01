Fenerbahçe seçime gidiyor. Sadettin Saran aday olacak mı, süreç nasıl işleyecek?
01.01.2026 08:43
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe sezon sonunda seçime gidiyor.... Sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, olağanüstü genel kurul kararını açıkladı. Peki süreç nasıl işleyecek?
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, seçim kararını duyurdu. Saran, içinde bulunduğu adli süreci yönetim kuruluyla değerlendirtikten sonra sarı-lacivertli camiaya seslendi.
Sadettin Saran, kulübün sezon sonunda olağanüstü genel kurula gideceğini açıkladı.
Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılacak seçim öncesi akıllara hangi isimlerin aday olacağı sorusu geldi.
Mevcut başkan Sadettin Saran'ın, kararını seçim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte açıklaması bekleniyor.
ALİ KOÇ'UN ADAYLIĞI
Fenerbahçe'nin önceki başkanı Ali Koç'un ismi de adaylık ihtimali bulunanlar arasında geçiyor.
Sadettin Saran'ın aday olmaması durumunda sarı-lacivertli camianın Ali Koç ismini öne çıkarma ihtimali bulunuyor.
Ali Koç'un Saran sonrası yeni transferler için nakit kolaylığı sağlayacak ismin Ali Koç olduğu öngörülüyor.
SADETTİN SARAN NE DEMİŞTİ?
"Hayatımda belki de ilk kez kelimeleri bu kadar tartarak seçiyorum. Görev sürem boyunca gördünüz ki konuşmayı seven bir başkan olmadım." diyen Saran, şöyle devam etti:
"Kendimi ve durduğum yeri sakinlikle anlatmanın zamanı geldi. Göreve talip olurken tek bir hayalim vardı, Fenerbahçe'yi en büyük olduğu yere sahaya döndürmek, polemiklerin olduğu değil kupaların olduğu yere..."
"KULÜBÜMÜZÜ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GÖTÜRECEĞİZ"
"Şahsım üzerinde söylenenler, ima edilenler oldu. Gerçekle ilgisi olmayan iddialar, hukukun kararından önce manşetlerden verilen hükümler oldu. Ben hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için gerekli olduğuna inanan bir insan oldum. Benim tercih ettiğim yol bu camiaya doğruları sakinlikle anlatmaktır. Kulübümüzün göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzden, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligdeki maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereke dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz."
"TÜM ODAĞIM..."
"Tüm odağım sorumluluklarımı eksiksiz olarak yapmak ve kulübümüzü hiçbir kişisel gündem olmadan genel kurul iradesine hazırlamaktır. Sezon sonu için aldığım bu karar belki de bugün için almam gereken bir karar."