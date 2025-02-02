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Fenerbahçe serisini sürdürmek istiyor: Çaykur Rizespor muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ligde 4 maçtır kazanan sarı-lacivertliler serisini sürdürmek isterken, zirve takibini de sürdürmek istiyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe serisini sürdürmek istiyor: Çaykur Rizespor muhtemel 11'i - 1

Fenerbahçe serisini sürdürme, zirve takibinde fire vermeme peşinde.

Sarı-lacivertliler Süper Lig'de 22. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Burak Pakkan yönetecek.

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Fenerbahçe serisini sürdürmek istiyor: Çaykur Rizespor muhtemel 11'i - 2

4 EKSİK

Tedavileri süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, Dominik Livakovic bu maçta yok.

MAXIMIN OLMAYABİLİR

Transfer görüşmeleri yapan Saint-Maximin de kadroda olmayabilir.

Fenerbahçe serisini sürdürmek istiyor: Çaykur Rizespor muhtemel 11'i - 3

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: İrfan Can, Djiku, Çağlar, Diego, Oğuz, Fred, Amrabat, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Rizespor: Grbic, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe 

Lisansları çıkan Anderson Talisca ve Milan Skriniar da geniş kadroda yer alabilecek.

Fenerbahçe serisini sürdürmek istiyor: Çaykur Rizespor muhtemel 11'i - 4

3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart sınırında.

Kostic, Szymanski ve En-Nesyri kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ligde son 4 maçını da kazanan Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde girdi.

Çaykur Rizespor ise 27 puanla 8. basamakta.

Karadeniz ekibinde Muhammet Taha Şahin ve Alikulov cezaları nedeniyle Kadıköy'de sahaya çıkamayacak.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

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