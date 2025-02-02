Fenerbahçe serisini sürdürmek istiyor: Çaykur Rizespor muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ligde 4 maçtır kazanan sarı-lacivertliler serisini sürdürmek isterken, zirve takibini de sürdürmek istiyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe serisini sürdürme, zirve takibinde fire vermeme peşinde.
Sarı-lacivertliler Süper Lig'de 22. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Burak Pakkan yönetecek.