Fenerbahçe seriyi 5 maça çıkardı: 2 kırmızı kart, 5 gol
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.
Konuk ekipte Ali Sowe, 7 ve 14. dakikalarda kaydettiği gollerle takımını 2-0 öne geçirdi.
Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, 45+6'da penaltıdan ve 80. dakikada kaydettiği gollerle skora denge sağladı.
Maçın 89. dakikasında sahneye çıkan En-Nesyri takımına galibiyeti getirdi.