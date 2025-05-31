Fenerbahçe sezonu 84 puanla tamamladı
Süper Lig'de Fenerbahçe, son maçında Konyaspor'u mağlup etti. Sarı lacivertliler bu skorla 84 puana ulaşarak sezonu Galatasaray'ın 11 puan gerisinde bitirdi.
Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, son maçına çıktı.
Sarı lacivertliler Tümosan Konyaspor'u konuk etti.
Kadıköy'deki mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti.
Sarı lacivertliler maçı İrfan Can ve En-Nesyri'nin golleriyle 2-1 kazandı. Fenerbahçe, bu skorla 84 puana ulaşarak sezonu Galatasaray'ın 11 puan gerisinde tamamladı.