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Fenerbahçe sezonu 84 puanla tamamladı

Süper Lig'de Fenerbahçe, son maçında Konyaspor'u mağlup etti. Sarı lacivertliler bu skorla 84 puana ulaşarak sezonu Galatasaray'ın 11 puan gerisinde bitirdi.

Fenerbahçe sezonu 84 puanla tamamladı - 1

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, son maçına çıktı.

Sarı lacivertliler Tümosan Konyaspor'u konuk etti.

Kadıköy'deki mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Sarı lacivertliler maçı İrfan Can ve En-Nesyri'nin golleriyle 2-1 kazandı. Fenerbahçe, bu skorla 84 puana ulaşarak sezonu Galatasaray'ın 11 puan gerisinde tamamladı.

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Fenerbahçe sezonu 84 puanla tamamladı - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Mücadelede 4. dakikada Melih Bostan'ın golüyle konuk ekip öne geçti. Fenerbahçe altyapısından yetişen Melih, gol sonrası sevinmedi.

Kadıköy'de erken gelen gol sonrası tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükseldi. Tepkiler maç boyunca da devam etti.

İlk yarı 1-0 tamamlandı.

İKİNCİ DEVRE

Fenerbahçe, 75. dakikada İrfan Can'ın golüyle beraberliği yakaladı. 

82. dakikada ise En-Nesyri, sarı lacivertlileri 2-1 öne geçiren golü ağlara gönderdi.

Fenerbahçe sezonu 84 puanla tamamladı - 3

İSMAİL KARTAL KRİZİ

Tribünde geçen yıl takımı çalıştıran İsmail Kartal pankartı açıldı.

Bu pankart güvenlik görevlileri tarafından kaldırıldı.

Fenerbahçe sezonu 84 puanla tamamladı - 4

7 DEĞİŞİKLİK

Jose Mourinho, Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 7 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Mert Müldür'ü cezası nedeniyle kadroya alamadı.

Portekizli çalıştırıcı, o karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat ve Oğuz Aydın'ı ise yedek soyundurdu. Bu isimlerin yanı sıra takımla yollarını ayıran ve bugün İstanbul'dan ayrılan takım kaptanları Edin Dzeko ile Dusan Tadic kadroda yer almadı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü.ı.

Fenerbahçe sezonu 84 puanla tamamladı - 5

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçe'de sezonun son maçında tribünler boş kaldı.

Karşılaşmadan önce yönetim aleyhine istifa yürüyüşü gerçekleştirilirken, taraftarlar müsabakaya ilgi göstermedi.

Fenerbahçe sezonu 84 puanla tamamladı - 6

Geçen hafta Hatayspor'a 4-2 yenilen Mourinho'nun ekibinde, cezalı Mert Müldür'ün yanı sıra, Livakovic, Saint Maximin ve Mert Hakan Yandaş kadroda yok.

Fenerbahçe sezonu 84 puanla tamamladı - 7

ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Livakovic ile Allan Saint-Maximin'in yanı sıra cezalı Mert Müldür, takımını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe sezonu 84 puanla tamamladı - 8

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan, Osayi, Skriniar, Yusuf, Kostic, İsmaili Fred, Szymanski, İrfan Can, Talisca, En Nesyri

Tümosan Konyaspor: Deniz, A.Üresin, Adil, Calusic, Bazoer, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Morten, Melih Bostan, Umut Nayir

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