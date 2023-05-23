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Fenerbahçe-Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK yarı final)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Sivasspor'la 0-0 berabere kalarak saha avantajını eline geçirdi. Sarı-lacivertliler yarın akşam Sivasspor'u sahasında yenerek final için bilet alan taraf olmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe-Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK yarı final) - 1

Fenerbahçe-Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçıyla futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Hem kupada hem de ligde şampiyonluğu zorlayan Fenerbahçe, yarın akşam Sivasspor'u taraftarı önünde yenerek adını final aşamasına yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe-Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK yarı final) - 2

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK yarı final) - 3

KAZANAN ADINI FİNALE YAZDIRACAK

Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

Fenerbahçe-Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK yarı final) - 4

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM YOK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yaralanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

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