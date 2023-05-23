Fenerbahçe-Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK yarı final)

Fenerbahçe-Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçıyla futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Hem kupada hem de ligde şampiyonluğu zorlayan Fenerbahçe, yarın akşam Sivasspor'u taraftarı önünde yenerek adını final aşamasına yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yaralanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.