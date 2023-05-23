Fenerbahçe-Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK yarı final)

Fenerbahçe-Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçıyla futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Hem kupada hem de ligde şampiyonluğu zorlayan Fenerbahçe, yarın akşam Sivasspor'u taraftarı önünde yenerek adını final aşamasına yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?