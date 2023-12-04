Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

ZAJC'IN DURUMU BELİRSİZ

Djiku ise son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giymiş ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmıştı.



Bu isimlerin yanı sıra son oynanan Nordsjaelland maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçında sahada olacak.



Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc'ın durumu belirsizliğini koruyor.



Milli takımında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan Sloven oyuncu, Nordsjaelland kafilesinde de yer almamıştı.