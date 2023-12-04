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Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak. Oynadığı son maçlarda istemediği sonuçlar alan Fenerbahçe, Sivasspor ile evinde oynayacağı maçı kazanmak ve taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu) - 1

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de Sivasspor'u yendiği taktirde yeniden averaj farkıyla yeniden lider olacak olan Fenerbahçe, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak.

Peki, Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu) - 2

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

Haftaya 34 puan ve averajla lider olarak giren İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu) - 3

FENERBAHÇE'YE 3 İSİMDEN SEVİNDİREN HABER

Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçıyla Fred Rodrigues ve Alexander Djiku'ya kavuşacak.

Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun yokluğunda, üst üste puanlar kaybeden sarı-lacivertlilere her 2 oyuncudan da iyi haber geldi.

EMS Yapı Sivasspor karşısında Fred'in ilk 11'de, Djiku'nun ise kulübede olması bekleniyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Burak Kapacak, Saiz, N'Jie, Rey Manaj.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu) - 4

ZAJC'IN DURUMU BELİRSİZ

Djiku ise son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giymiş ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmıştı.

Bu isimlerin yanı sıra son oynanan Nordsjaelland maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçında sahada olacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Milli takımında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan Sloven oyuncu, Nordsjaelland kafilesinde de yer almamıştı.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu) - 5

SERDAR AZİZ VE MERT HAKAN HAZIR DEĞİL

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan diğer isimler Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, henüz hazır durumda bulunmuyor.

Uzun süreli sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalar yapan her 2 oyuncunun da Sivasspor maçında kadroda olması beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc da yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu) - 6

CRESPO KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Portekizli oyuncu, EMS Yapı Sivasspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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