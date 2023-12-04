Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak. Oynadığı son maçlarda istemediği sonuçlar alan Fenerbahçe, Sivasspor ile evinde oynayacağı maçı kazanmak ve taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de Sivasspor'u yendiği taktirde yeniden averaj farkıyla yeniden lider olacak olan Fenerbahçe, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak.
Peki, Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?