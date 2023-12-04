Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11)

FENERBAHÇE'YE 3 İSİMDEN SEVİNDİREN HABER

Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçıyla Fred Rodrigues ve Alexander Djiku'ya kavuşacak.



Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun yokluğunda, üst üste puanlar kaybeden sarı-lacivertlilere her 2 oyuncudan da iyi haber geldi.



EMS Yapı Sivasspor karşısında Fred'in ilk 11'de, Djiku'nun ise kulübede olması bekleniyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere 5 maç kaçırmıştı.