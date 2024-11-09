Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti olan Fenerbahçe 23 puanla 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kazanmak ve lider Galatasaray ile olan puan farkını azaltmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde zorlu Sivasspor ile mücadele edecek. Fenerbahçe, Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?