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Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti olan Fenerbahçe 23 puanla 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kazanmak ve lider Galatasaray ile olan puan farkını azaltmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 1

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde zorlu Sivasspor ile mücadele edecek. Fenerbahçe, Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 2

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü Net Global Sivasspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 3

FENERBAHÇE 3. SIRADA

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 4

MOURİNHO CEZALI

Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarınki maçta da kulübedeki yerini alamayacak.

Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, üst üste iki maçta takımını tribünden yönetmiş olacak.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 5

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM EKSİK

Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 4 eksik oyuncu bulunuyor.

Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku'nun yanı sıra çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde, yarın forma giyemeyecek.

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