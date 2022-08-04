Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i) - Canlı Anlatım

"ZATEN BİR FORVET ALDIK"

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin son maçta çok pozisyona girmesine rağmen gol atmakta zorlandığı belirtilerek, santrafor transferi olup olmayacağına yönelik soruya karşılık "Dinamo Kiev karşısında pek çok pozisyona girdik, 3-4 tane ama değerlendiremedik. O maç geride kaldı. İki maçta da onlara karşı iyi oynadık. Kırmızı karta kadar gerçekten çok iyiydik. Zaten bir forvet aldık, Joao Pedro. Ama elimizdeki diğer forvetlere de Valencia, King, Serdar Dursun, Berisha'ya güveniyoruz. Onlara inanıyorum. Antrenmanlarla da gelişecekler. Şu anda zaten iyi kadromuz var. Uğraştığımız konu bir kaleci daha almak" yanıtını verdi.