Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i) - Canlı Anlatım

Haberler - ntv.com.tr 04.08.2022 - 16:14
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta deplasmandan 0-0'lık skorla dönen Fenerbahçe, ikinci maçta evinde Dinamo Kiev'e 2-1'lik skorla kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Böylece Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti 14 yıla çıktı.
Turu kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.
Sarı-lacivertliler, bu turda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçından sonra sakatlanan oyuncuların durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklama, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakat olduğu açıklandı.
Fenerbahçe-Slovacko maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Alves Jesus ve Luciano Antonio Gomes Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak.
Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynayacağı karşılaşmanın maç kadrosu belli oldu.
Kadroda şu isimler yer aldı:
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Deigo Ross, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Jesus, yarınki maçın kendileri için farklı bir maç olacağını ve Avrupa Ligi'nde gruplara katılmak istediklerini anlatarak, "Bu turnuvada da iyi takımlar var. Normalde Türk takımları turnuvalarda çok ileri gidemedi ama biz bir haftadır çalışıyoruz. Kendi gücümüzü biliyoruz, gruplara kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin son maçta çok pozisyona girmesine rağmen gol atmakta zorlandığı belirtilerek, santrafor transferi olup olmayacağına yönelik soruya karşılık "Dinamo Kiev karşısında pek çok pozisyona girdik, 3-4 tane ama değerlendiremedik. O maç geride kaldı. İki maçta da onlara karşı iyi oynadık. Kırmızı karta kadar gerçekten çok iyiydik. Zaten bir forvet aldık, Joao Pedro. Ama elimizdeki diğer forvetlere de Valencia, King, Serdar Dursun, Berisha'ya güveniyoruz. Onlara inanıyorum. Antrenmanlarla da gelişecekler. Şu anda zaten iyi kadromuz var. Uğraştığımız konu bir kaleci daha almak" yanıtını verdi.