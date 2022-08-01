Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu

Haberler - ntv.com.tr 01.08.2022 - 11:37
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta deplasmandan 0-0'lık skorla dönen Fenerbahçe, ikinci maçta evinde Dinamo Kiev'e 2-1'lik skorla kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Böylece Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti 14 yıla çıktı.
Turu kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.
Sarı-lacivertliler, bu turda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçından sonra sakatlanan oyuncuların durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklama, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakat olduğu açıklandı.
Fenerbahçe-Slovacko maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Alves Jesus ve Luciano Antonio Gomes Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak.