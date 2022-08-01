Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu

FENERBAHÇE 'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçından sonra sakatlanan oyuncuların durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakat olduğu açıklandı.