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Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turundan devam ediyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşti. Peki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman? Fenerbahçe-Slovacko maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Haberler - ntv.com.tr 01.08.2022 - 11:37

Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta deplasmandan 0-0'lık skorla dönen , ikinci maçta evinde Dinamo Kiev'e 2-1'lik skorla kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.  Böylece Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti 14 yıla çıktı.

Turu kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

Sarı-lacivertliler, bu turda 'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu - 2

FENERBAHÇE 'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçından sonra sakatlanan oyuncuların durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakat olduğu açıklandı.

Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu - 3

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe-Slovacko maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak. 

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Alves Jesus ve Luciano Antonio Gomes Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak.

Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu - 4
Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu - 5
Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu - 6
Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu - 7

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