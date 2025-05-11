"Fenerbahçe sonrası depara kalktı" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi?

"Fenerbahçe sonrası depara kalktı"



"Yiğidin hakkını yiğide vermek lazım. Galatasaray çok farklı bir top oynuyor. Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısına bakıyorsun ‘şampiyon olacak takım bu mu’ diyorsun. Trabzonspor’un büyük baskısı var, direkten dönen topu var, pozisyonları var... Sallanan bir Galatasaray var. Ama sarı-kırmızılılar 2. yarıda özüne döndü. Torreira ve Lemina hareketlendi, oyunu hızlandırdılar, rakibe baskı yapmaya başladılar, daha sonra da goller geldi.



"Bu şartlarda Galatasaray'ı mağlup etmek çok zor"



Tabii yenilmeyecek takım yok. Ama bu şartlarda Galatasaray’ı mağlup etmek de çok zor. Bunu herkes kabul etmeli. Okan hoca müthiş işleyen bir sistem kurmuş. Takım olarak beraber hücuma çıkıyorlar, orta sahayı kalabalık tutuyorlar ve defansta kalabalıklaşıyorlar... Rakibin buna ayak uydurması çok zor.