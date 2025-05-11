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"Fenerbahçe sonrası depara kalktı" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi?

Süper Lig'deki derbide Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray 2-0 galip geldi. İşte karşılaşmanın ardından spor yazarlarından sarı-kırmızılı takıma değerlendirmeler...

"Fenerbahçe sonrası depara kalktı" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi? - 1

"240 saniye içinde beşi de tehlike yaratan beş korner!"

"62 ile 66’ncı dakikalar arası sadece 240 saniye içinde Galatasaray Sara ile sağdan-soldan tam 5 korner kullanıyor. Hepsine Galatasaraylılar vuruyor. Biri direği yalıyor. Biri direkten dönüyor. Ve sonuncusu gol oluyor. Artık bu 4 dakikanın okumasını size bırakıyorum: Ligin duran toplardan en çok gol bulan takımı Galatasaray’a tabii ki büyük kredi vermek lazım. Sara ortalıyor, Osimhen vuruyor, Abdülkerim vuruyor, Lemina vuruyor. Ancak Trabzonluların da tek bir korneri dahi savunamamaları da çok amatörce. Trabzon’da ikinci yarıda Galatasaray, liderlik tuşuna bastı adeta. Dün 20 ile 45’inci dakikalar arası sezon genelinde sergiledikleri dominant oyundan uzaklardı. Ancak ikinci yarının başlangıç düdüğüyle beraber vitesi artırıp oyunu rakip yarı alana yığdı sarı kırmızılılar. Peş peşe kornerler kazandılar ve 66’da Abdülkerim’in golüyle çektiler fişi."

(Uğur Meleke - Hürriyet)

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"Fenerbahçe sonrası depara kalktı" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi? - 2

"Fenerbahçe sonrası depara kalktı"

"Yiğidin hakkını yiğide vermek lazım. Galatasaray çok farklı bir top oynuyor. Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısına bakıyorsun ‘şampiyon olacak takım bu mu’ diyorsun. Trabzonspor’un büyük baskısı var, direkten dönen topu var, pozisyonları var... Sallanan bir Galatasaray var. Ama sarı-kırmızılılar 2. yarıda özüne döndü. Torreira ve Lemina hareketlendi, oyunu hızlandırdılar, rakibe baskı yapmaya başladılar, daha sonra da goller geldi.

"Bu şartlarda Galatasaray'ı mağlup etmek çok zor"

Tabii yenilmeyecek takım yok. Ama bu şartlarda Galatasaray’ı mağlup etmek de çok zor. Bunu herkes kabul etmeli. Okan hoca müthiş işleyen bir sistem kurmuş. Takım olarak beraber hücuma çıkıyorlar, orta sahayı kalabalık tutuyorlar ve defansta kalabalıklaşıyorlar... Rakibin buna ayak uydurması çok zor.

"Fenerbahçe sonrası depara kalktı" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi? - 3

"Fenerbahçe sonrası depara kalktı"

Rakip üstüne gelip, boş alan bıraktığı zaman ileri uçtaki Osimhen, Barış Alper, Yunus, iyi gününde olmamasına rağmen Sara, hatta Sallai... Bu isimler çok çabuk pozisyon bulabiliyorlar. Düşünün bu takım 8 puan önde, yine de kazanmak için şans bulan her isim kendini parçalıyor. Buna da şapka çıkarmak lazım. Bu yarış 1-2-3 hafta değil, Fenerbahçe ile oynanan kupa maçından sonra sarı-kırmızılılar öyle bir depara kalktı ki rakip kim olursa olsun fark etmiyor. İstedikleri zaman pozisyona giriyorlar, gol atıyorlar."

(Osman Şenher-Milliyet)

"Fenerbahçe sonrası depara kalktı" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi? - 4

"Sonuca gidecek oyuncusu yoktu"

"Fatih Tekke, kupa maçının daha önemli olduğunu düşünerek rotasyonlu bir kadro tercih etti. Fakat ofansif anlamda sonuca gidecek oyuncuları yoktu. Nwakaeme, Sikan, Zubkov ve Banza… Trabzonspor'un önde yerleşme planı ve rakibe baskı anlayışıyla Galatasaray, Muslera'nın ayağından çıkacak uzun toplarla sonuca gitmeyi düşündü. Visca'nın pozisyonunda bana göre ofsayt yok ve Muslera'nın Visca'ya yaptığı hareketten sonra ise penaltı ve kırmızı kart var. Böyle bir karar çıksa bu maçın rengi nasıl olurdu?"

(İskender Günen - Sabah)

"Fenerbahçe sonrası depara kalktı" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi? - 5

"Okan Buruk gerekli telkini yapmış"

"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile aradaki fark 8 puana ulaşınca, şampiyonluk şarkıları söyleyenleri 'Matematik olarak şampiyon olmadık. Camiayı gereksiz şekilde havaya sokmayın' diye uyarmıştı ve haklı çıktı. Galatasaraylı oyuncular, başkanlarının mesajını almamış olacaklar ki Trabzon'da kendilerini şampiyon gibi görüp etkisiz oynadılar. Büyük maça hazır değillerdi. Yunus, katkı sağlamadı. Barış Alper saç baş yoldurdu. Barış'ın 8. dakikada atamadığı gol faciaydı. Çok top kaptırdı, çok pas hatası yaptırdı. Eğer ilk yarıda Muslera'nın Visca'ya yaptığı faul ofsayt çıkmasaydı, Galatasaray kalesinde penaltı görecekti.Soyunma odasında Okan Buruk, gerekli telkini yapmış olacak ki Galatasaraylı oyuncular akıllarını başlarına toplayarak oynadılar. Resmen Trabzonspor kalesine gol atmak için kamp kurdular. Bir topu direkten dönen Abdülkerim, Galatasaraylıların beklediği golü bir duran top sonrası kafa vuruşuyla yaptı. Yunus'un Morata'ya attırdığı gol çok klastı."

(Levent Tüzemen - Sabah)

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