"Fenerbahçe sonrası depara kalktı" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi?
Süper Lig'deki derbide Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray 2-0 galip geldi. İşte karşılaşmanın ardından spor yazarlarından sarı-kırmızılı takıma değerlendirmeler...
"240 saniye içinde beşi de tehlike yaratan beş korner!"
"62 ile 66’ncı dakikalar arası sadece 240 saniye içinde Galatasaray Sara ile sağdan-soldan tam 5 korner kullanıyor. Hepsine Galatasaraylılar vuruyor. Biri direği yalıyor. Biri direkten dönüyor. Ve sonuncusu gol oluyor. Artık bu 4 dakikanın okumasını size bırakıyorum: Ligin duran toplardan en çok gol bulan takımı Galatasaray’a tabii ki büyük kredi vermek lazım. Sara ortalıyor, Osimhen vuruyor, Abdülkerim vuruyor, Lemina vuruyor. Ancak Trabzonluların da tek bir korneri dahi savunamamaları da çok amatörce. Trabzon’da ikinci yarıda Galatasaray, liderlik tuşuna bastı adeta. Dün 20 ile 45’inci dakikalar arası sezon genelinde sergiledikleri dominant oyundan uzaklardı. Ancak ikinci yarının başlangıç düdüğüyle beraber vitesi artırıp oyunu rakip yarı alana yığdı sarı kırmızılılar. Peş peşe kornerler kazandılar ve 66’da Abdülkerim’in golüyle çektiler fişi."
(Uğur Meleke - Hürriyet)