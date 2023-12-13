Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son hafta maçında sahasında Slovakya ekiplerinden Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi gruplarında oynadığı 5 maçtan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı sahasında yenip gruplardan çıkmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu son hafta maçında, temsilcimiz Fenerbahçe taraftarı önünde Spartak Trnava ile kritik bir mücadeleye çıkacak. H Grubu'nda 9 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi halinde Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselecek. Peki, Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?